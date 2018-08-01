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Убили троих российских журналистов в Центральной Африке

Пресс-группа снимала документальный ильм о частных военных компаниях. У двух погибших нашли пресс-карты «Известий».

1.08.2018 Фото: IBTimes UK 3 коммент.

Убили троих российских журналистов в Центральной Африке

Вооруженные люди в ЦАР

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направленная в ЦАР съемочная группа не выходит на связь. В группу входят журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По словам замруководителя центра Анастасии Горшковой, они снимали фильм.

«Пытаемся связаться. Но проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены», — сказала РИА Новости Анастасия Горшкова.

Ранее СМИ сообщили, что в Центральной Африканской Республике убили трех россиян. У двух из них нашли пресс-карты «Известий».

«У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они», — сказала Горшкова.

Комментируя информацию СМИ, что рядом с убитыми найдены пресс-карты газеты «Известия», Горшкова отметила, что с этим изданием центр не сотрудничает.

«Нет, мы никак не связаны вообще. Возможно, это ошибка», — добавила она.

«Она получила фотографии мертвого Орхана. К сожалению, это Орхан убит», — сказал Шевченко РИА Новости.

На просьбу уточнить, известны ли ему личности двух других россиян, он отметил, что ничего об этом не знает.

«Я знаю, что Орхан собирался поехать туда делать материал о частных военных компаниях, которые там работают. Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо», — рассказал Шевченко.

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Кто то очень не хотел, чтобы мир не увидел этот фильм.
    Возможно, в нем раскрывались новые доселе неизвестные детали о ЧВК Вагнер.
    как журналист Орхан Джемаль не был подпевалой кремлевских…

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    • Аноним

      Конечно не был…Данная поездка была за счёт одного из фондов М.Ходорковского. Вот всё «стихотворение» в прозе.

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  2. Аноним

    Ещё один честный журналист убит… :( Без ЧВК там явно не обошлось. Светлая память убитым и соболезнования родным. :(

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