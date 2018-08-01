Фракции оценят работу комиссии Натальи Поклонской

Вячеслав Володин попросил фракции оценить работу комиссии Натальи Поклонской
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что получил письмо главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи Поклонской. По его словам, он направил письмо руководителям всех фракций с просьбой «дать оценку работы» этой комиссии.
Напомним, во время заседания нижней палаты 19 июля Наталья Поклонская стала единственным единороссом, проголосовавшим против предложенного проекта повышения пенсионного возраста, а на заседание созванной ею 26 июля комиссии пришло лишь 3 депутата из 17. Госпожа Поклонская сочла это демаршем депутатов и пообещала, что будет жаловаться спикеру Госдумы на поведение коллег. После этого лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что Наталья Поклонская занимает фракционные должности: «Они ей предлагались фракцией».
Собеседник “Ъ” во фракции «Единой России» отмечает, что Наталья Поклонская не раз переносила заседания комиссии. Всего же на сайте нижней палаты говорится о двух состоявшихся заседаниях: 17 ноября 2016 года и 22 сентября 2017 года. При этом думский собеседник “Ъ” подчеркивает, что комиссия сформирована на паритетных началах и стоит обсуждать ее работу со всеми фракциями. Даже не явившиеся на заседание комиссии 26 июля депутаты не видят повода для обсуждения смены ее руководителя. «Это вы (журналисты.— “Ъ”) пишете фантастику о каком-то заговоре, я просто заболел и после доклада на заседании палаты сразу уехал домой»,— заявил “Ъ” единоросс Эрнест Валеев. По его словам, комиссия собирается «крайне редко — два раза в год, и никакой смены ее главы коллеги никогда не обсуждали». Депутат ЛДПР Александр Курдюмов заявил “Ъ”, что было выбрано неудобное время для заседания комиссии: «Свое мнение по повестке заседания я высказал в письме, которое передал госпоже Поклонской». По его словам, коллеги Натальи Поклонской «даже обиделись» из-за ее слов о демарше.
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Поклонской и Железняку могут помочь сыграть в другую политическую игру:
» Похоже, что все стремительно катится к созданию новой партии, о которой недавно говорил Миронов. Повторять опыт Болотной, когда никто из кремлевских партий не смог подобрать отвалившуюся поддержку «ЕР», явно никто не захочет. А рейтинги «ЕР» сейчас сравнимы именно с 2011 годом (37,1%).
Тогда партию решили спасти ценой рейтинга президента. Однако история с Поклонской и Железняком намекает, что на этот раз все будет по-другому. Такие люди просто так с начальниками не ругаются. Но только когда чувствуют, что ветер начал дуть в другую сторону.»
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