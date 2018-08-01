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Фракции оценят работу комиссии Натальи Поклонской

Во время заседания нижней палаты 19 июля Наталья Поклонская стала единственным единороссом, проголосовавшим против предложенного проекта повышения пенсионного возраста.

1.08.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Фракции оценят работу комиссии Натальи Поклонской

Вячеслав Володин попросил фракции оценить работу комиссии Натальи Поклонской

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что получил письмо главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Натальи Поклонской. По его словам, он направил письмо руководителям всех фракций с просьбой «дать оценку работы» этой комиссии.

Напомним, во время заседания нижней палаты 19 июля Наталья Поклонская стала единственным единороссом, проголосовавшим против предложенного проекта повышения пенсионного возраста, а на заседание созванной ею 26 июля комиссии пришло лишь 3 депутата из 17. Госпожа Поклонская сочла это демаршем депутатов и пообещала, что будет жаловаться спикеру Госдумы на поведение коллег. После этого лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что Наталья Поклонская занимает фракционные должности: «Они ей предлагались фракцией».

Собеседник “Ъ” во фракции «Единой России» отмечает, что Наталья Поклонская не раз переносила заседания комиссии. Всего же на сайте нижней палаты говорится о двух состоявшихся заседаниях: 17 ноября 2016 года и 22 сентября 2017 года. При этом думский собеседник “Ъ” подчеркивает, что комиссия сформирована на паритетных началах и стоит обсуждать ее работу со всеми фракциями. Даже не явившиеся на заседание комиссии 26 июля депутаты не видят повода для обсуждения смены ее руководителя. «Это вы (журналисты.— “Ъ”) пишете фантастику о каком-то заговоре, я просто заболел и после доклада на заседании палаты сразу уехал домой»,— заявил “Ъ” единоросс Эрнест Валеев. По его словам, комиссия собирается «крайне редко — два раза в год, и никакой смены ее главы коллеги никогда не обсуждали». Депутат ЛДПР Александр Курдюмов заявил “Ъ”, что было выбрано неудобное время для заседания комиссии: «Свое мнение по повестке заседания я высказал в письме, которое передал госпоже Поклонской». По его словам, коллеги Натальи Поклонской «даже обиделись» из-за ее слов о демарше.

Источник: Коммерсант


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Поклонской и Железняку могут помочь сыграть в другую политическую игру:
    » Похоже, что все стремительно катится к созданию новой партии, о которой недавно говорил Миронов. Повторять опыт Болотной, когда никто из кремлевских партий не смог подобрать отвалившуюся поддержку «ЕР», явно никто не захочет. А рейтинги «ЕР» сейчас сравнимы именно с 2011 годом (37,1%).
    Тогда партию решили спасти ценой рейтинга президента. Однако история с Поклонской и Железняком намекает, что на этот раз все будет по-другому. Такие люди просто так с начальниками не ругаются. Но только когда чувствуют, что ветер начал дуть в другую сторону.»
    https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_7907

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