Ждем вас на концерте около фонтана ДК «Родина»

Кулинарную книгу с местными рецептами пишут в Новосибирской области
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Попавший под санкции Евросоюза Ротенберг гордится Крымским мостом
Из-за роста НДС повысят цены 80% крупных российских компаний
Три сестры 35 ударами ножа убили отца
Сдали на металлолом Ленина в Бердске
Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз
Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку
Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров