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Ждем вас на концерте около фонтана ДК «Родина»

2 августа в 18.00 приглашаем на концерт, который состоится возле фонтана ДК «Родина».

1.08.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Город Песен:

2 августа в 18.00 приглашаем на концерт, который состоится возле фонтана ДК «Родина».
Совсем скоро ребята студии популярной музыки Дворца культуры «Родина», отправятся в город Белый, Тверской области. Это город-побратим нашего Бердска, место, где в годы Великой Отечественной войны полегли наши воины-сибиряки.
Этот концерт ребята покажут несколько раз: в самом Белом и близлежащих деревнях Бельского района.
P.S. фото репетиции, поэтому ребята в деталях или неполных костюмах.

Ждем вас на концерте около фонтана ДК Родина


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