Ждем вас на концерте около фонтана ДК «Родина»

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2 августа в 18.00 приглашаем на концерт, который состоится возле фонтана ДК «Родина».

Совсем скоро ребята студии популярной музыки Дворца культуры «Родина», отправятся в город Белый, Тверской области. Это город-побратим нашего Бердска, место, где в годы Великой Отечественной войны полегли наши воины-сибиряки.

Этот концерт ребята покажут несколько раз: в самом Белом и близлежащих деревнях Бельского района.

P.S. фото репетиции, поэтому ребята в деталях или неполных костюмах.