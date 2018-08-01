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Уголовное дело после отравления детей в загородном лагере возбудил СК Новосибирска

Деятельность спортивно-оздоровительного лагеря приостановлена, он закрыт на карантин, родители забрали детей домой.

1.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Уголовное дело после отравления детей в загородном лагере возбудил СК Новосибирска

Одного ребенка отправили в больницу

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту группового заболевания несовершеннолетних в детском спортивно-оздоровительном лагере, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по Новосибирской области по факту инфекционного заболевания детей школьного возраста в оздоровительном лагере, расположенном на территории Новосибирска, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в дневное время 26 июля 2018 года в одном из отрядов ребенок пожаловался вожатому на плохое самочувствие, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. Впоследствии, в ночь с 26 на 27 июля несколько детей обратились с жалобами на состояние здоровья к сотрудникам лагеря и в экстренном порядке также были переданы медицинским работникам.

В настоящее время деятельность спортивно-оздоровительного лагеря приостановлена, и он закрыт на карантин, родители (лица, их заменяющие) забрали детей из учреждения. Всего в детском учреждении находилось более 300 несовершеннолетних.

В ходе расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», министерство соцразвития пообещало вернуть деньги родителям за неиспользованные дни лагерной смены.


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