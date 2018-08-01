Кулинарную книгу с местными рецептами пишут в Новосибирской области

Блинчики с маскарпоне, лососем и красной икрой — фирменное блюдо жительницы Бердска
Министерство промышленности и торговли региона работает над созданием книги, куда войдут местные самобытные кулинарные рецепты.
Целью проекта, по словам замминистра промышленности и торговли региона Максима Останина, является в том числе повышение туристической привлекательности Новосибирской области, создание необычного презента для гостей и деловых партнеров.
«Проект — результат синергии представителей власти и бизнеса, мы работаем над ним совместно, — пояснил Останин.
По словам председателя Сибирской ассоциации отельеров и рестораторов Галины Шеломенцевой, аналогичные книги уже существуют в некоторых субъектах РФ. При этом она добавила, что Минпромторг планирует создать свой проект, отличающийся от аналогов, планируется, что рецепты будут рецензироваться ведущими шеф-поварами Новосибирска.
Как рассказал РБК Новосибирск Останин, готовая книга будет представлена осенью этого года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» на выставке «Агросиб».
«Наш регион — многонациональный, с богатой историей и традициями сибирской кухни. В разных районах есть множество оригинальных рецептов. В Чановском районе, где много озер, существуют много вкусных блюд из рыбы. Еще пример — представители одной из компаний по производству пельменей, проехав по Новосибирской области, собрали около 30 разных рецептов приготовления пельменей!», — рассказал Останин.
На данный момент специалисты собирают рецепты по районам. Затем они будут переданы в Сибирскую ассоциацию отельеров и рестораторов. « Далее мы будем отбирать самые интересные из них, после чего отправимся в районы», — рассказала Шеломенцева.
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