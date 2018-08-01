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Попавший под санкции Евросоюза Ротенберг гордится Крымским мостом

Его компания в числе прочих попала в новый санкционный список.

1.08.2018 Фото: Kremlin.ru Нет комментариев

Попавший под санкции Евросоюза Ротенберг гордится Крымским мостом

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.

«Наша задача — построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

Санкции Евросоюза
31 июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний: «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж – СГМ Груп». Аркадий Ротенберг, в частности, контролирует «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж».

Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства. Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморозили.

В МИД заявили, что ограничения идут в русле политики, направленной против жителей полуострова.В Госдуме санкции назвали «попыткой политико-экономического давления на Россию», которая не имеет смысла.

Источник: РИА Новости


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