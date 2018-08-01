Попавший под санкции Евросоюза Ротенберг гордится Крымским мостом

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что гордится работой его компаний над строительством Крымского моста, которая стала причиной для новых санкций ЕС.
«Наша задача — построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — передал Ротенберг РИА Новости через своего представителя.
Санкции Евросоюза
31 июля ЕС ввел санкции против шести российских компаний: «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж – СГМ Груп». Аркадий Ротенберг, в частности, контролирует «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж».
Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства. Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморозили.
В МИД заявили, что ограничения идут в русле политики, направленной против жителей полуострова.В Госдуме санкции назвали «попыткой политико-экономического давления на Россию», которая не имеет смысла.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10