КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 2 К КВ КИРОВА
Продам 2 к кв Комсомольская21
продам
продам
продам
продам
Продам 2-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время

Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Подожгли теплоход «Баргузин» спасатели в Бердске

Добрался до Колывани сбежавший 9-летний мальчик из детского лагеря в Искитимском районе

Минобороны требует 4,4 млрд рублей с оборонного НЗИВа из Искитима

Криминальные новости вернулись на сайты управлений МВД

Около 6 тыс. рублей за коммунальные услуги заплатил за полгода в среднем каждый житель Бердска

Светофоры с «неудобной» кнопкой для пешеходов появились в Бердске

Пятибалльную систему отметок в российских школах хотят отменить

Подозреваемого во взятках директора планетария выпустили из-под ареста в Новосибирске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Управление ЖКХ взяло на контроль уборку дороги у дома №15, но чище от этого она не стала. Уборочная техника в Северный не заходит.(ВИДЕО)

1.08.2018 Автор: Слава Душин Нет комментариев

Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Ольга Мыльникова недовольна качеством работы коммунальщиков Бердска

Бердчанка Ольга Мыльникова, живущая с микрорайоне Северном, очень недовольна качеством работ коммунальной службы. Будучи старшей по дому №15, она долгое время добивается от коммунальщиков, чтобы те начали качественно чистить дорогу вдоль ее дома.

Вчера, 31 июля, она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, как управление ЖКХ выполняет свою работу.

По словам Ольги Михайловны, дорога у дома находится на муниципальной земле. Следовательно, наведение чистоты на этой дороге всецело находится на совести коммунальной службы Бердска, уверена она. Однажды уборочная машина, действительно, проехала по этой улице. Своими щетками она раскидала землю и камни к обочинам дороги и уехала, вспоминает Мыльникова.

— Здесь живут такие же люди, как и на ул. Ленина. Эта дорога — муниципальная и ее должны так же чистить и вылизывать, как и главную улицу города! — убеждена Ольга Михайловна.

Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Уборочная машина раскидала землю и камни к обочинам и уехала

А между тем, этот внутриквартальный проезд пользуется большой популярностью у жителей Бердска. Как говорит Ольга Мыльникова, по этой дороге ездят все, кто живет в зеленой зоне Бердска и на ул. Красный Сокол. За время интервью по этой дороге, проходящей мимо жилых подъездов, проехал не один десяток автомобилей. Дело в том, что ею пользуются те водители, которые не хотят ехать по насыщенной транспортом ул. Первомайской.

— Этот проезд очень популярный. Я, когда уезжаю на дачу и вдруг не закрою окно, то по всей квартире потом вот такой слой пыли! Это у нас так чистят? — возмущается Ольга Михайловна.

Она рассказала, что в конце января Владимир Захаров, являвшийся на тот момент начальником управления ЖКХ Бердска, ответил ей о взятии этой дороги на контроль специалистами ведомства.

— Вот бумага, мы когда писали про уборку этой дороги… «Так же сообщаем вам, что указанная территория взята на контроль специалистами МКУ УЖКХ, Захаров, директор ЖКХ», — зачитала официальный ответ Мыльникова.

Но несмотря на это, по словам жительницы Северного, дорога остается грязной. Получить оперативного комментария у представителей бердского ЖКХ не удалось.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.

Автор видео Слава Душин


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поздравят маленьких бердчан в День города со сцены Расписание поездов на вокзалах перевели на местное время Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика