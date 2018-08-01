Грязью на дороге возмущена жительница Северного микрорайона в Бердске

Бердчанка Ольга Мыльникова, живущая с микрорайоне Северном, очень недовольна качеством работ коммунальной службы. Будучи старшей по дому №15, она долгое время добивается от коммунальщиков, чтобы те начали качественно чистить дорогу вдоль ее дома.

Вчера, 31 июля, она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, как управление ЖКХ выполняет свою работу.

По словам Ольги Михайловны, дорога у дома находится на муниципальной земле. Следовательно, наведение чистоты на этой дороге всецело находится на совести коммунальной службы Бердска, уверена она. Однажды уборочная машина, действительно, проехала по этой улице. Своими щетками она раскидала землю и камни к обочинам дороги и уехала, вспоминает Мыльникова.

— Здесь живут такие же люди, как и на ул. Ленина. Эта дорога — муниципальная и ее должны так же чистить и вылизывать, как и главную улицу города! — убеждена Ольга Михайловна.

А между тем, этот внутриквартальный проезд пользуется большой популярностью у жителей Бердска. Как говорит Ольга Мыльникова, по этой дороге ездят все, кто живет в зеленой зоне Бердска и на ул. Красный Сокол. За время интервью по этой дороге, проходящей мимо жилых подъездов, проехал не один десяток автомобилей. Дело в том, что ею пользуются те водители, которые не хотят ехать по насыщенной транспортом ул. Первомайской.

— Этот проезд очень популярный. Я, когда уезжаю на дачу и вдруг не закрою окно, то по всей квартире потом вот такой слой пыли! Это у нас так чистят? — возмущается Ольга Михайловна.

Она рассказала, что в конце января Владимир Захаров, являвшийся на тот момент начальником управления ЖКХ Бердска, ответил ей о взятии этой дороги на контроль специалистами ведомства.

— Вот бумага, мы когда писали про уборку этой дороги… «Так же сообщаем вам, что указанная территория взята на контроль специалистами МКУ УЖКХ, Захаров, директор ЖКХ», — зачитала официальный ответ Мыльникова.

Но несмотря на это, по словам жительницы Северного, дорога остается грязной. Получить оперативного комментария у представителей бердского ЖКХ не удалось.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.

Автор видео Слава Душин