Местная прописка требуется для участия в собраниях жителям ТОСов Бердска

Внести изменения в положение о ТОСах предложили чиновники депутатам горсовета Бердска, чтобы документ соответствовал законодательству РФ. Оно требует, чтобы жители ТОСов, участвующие в принятии решений по деятельности на своей территории, обязательно имели местную прописку.

По мнению депутата Николая Сычева, бывшего председателя ТОСа, при подписании протокола собрания территориального общества самоуправления не нужны паспортные данные участников. По его мнению, многие члены ТОСов не зарегистрированы на их территории, хотя и проживают там.

— Если в протоколе будет стоять реальная прописка, например, Черепаново или Новосибирск, то результаты голосования окажутся под сомнением, — высказался Николай Федорович.

С таким суждением согласилась депутат Елена Белова.

— Некоторые недобросовестные председатели ТОСов тратя деньги, выделенные из бюджета, на свои личные нужды, облагораживают свое подворье. Считаю, что нужно ознакомить председателей ТОСов с данным положением. Мы не можем принимать такие решения, не оповестив их, — поделилась своими доводами Елена Белова.

После прений 12 депутатов проголосовали за утверждение положения о ТОСах в новой редакции, 9 — против, еще 6 депутатов воздержались от голосования. Проект отправили на доработку.