6,5 млн рублей потратят на ямочный ремонт дорог в Бердске

На внеочередной сессии депутатов 31 июля начальник управления финансов Евгений Шмендель рассказал, что на реализацию программы «Культура Новосибирской области» из области в бюджет Бердска поступила субсидия в размере 2,4 млн рублей. Увеличилось финансирование на реализацию программ по развитию дошкольного и общего образования, ремонт кровель детских садов и школ.

Евгений Шмендель предложил увеличить расходы на ямочный ремонт дорожного полотна в размере 5 млн рублей, выделить 1,5 млн рублей на щебенение дорог. Депутаты попросили уточнить, какие именно и где работы планируется провести на 6,5 млн рублей.

— Думаю, нужно сделать запрос в управление ЖКХ и попросить дефектную ведомость, в которой описано, какие и где работы планируется провести, — ответил начфин.

Дефицит бюджета на 2018 год остается без изменений и составляет 67 млн 42 тыс. рублей. 26 депутатов из 27 согласились с изменениями в главном финансовом документе Бердска.