6,5 млн рублей потратят на ямочный ремонт дорог в Бердске

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Убрать ничейные детские площадки должны УК во дворах Бердска
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Даю дефектную ведомость: 1. дорога на Водозабор (появились глубокие ямы),2. многострадальный угол Монетка- Кр.Сибирь 104
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Кто то уже руки потирает а Патп тупо сливают ямочный ремонт дорог это бездонная бочка для отмывания денег тем более его никто не контролирует опять накидают лопатами в ямы асфальта и отчитаються что деньги освоили еще какую нибудь техпологию приплетут это у нас умеют
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