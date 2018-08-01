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6,5 млн рублей потратят на ямочный ремонт дорог в Бердске

Дефицит бердского бюджета на 2018 год остается без изменений и составляет 67 млн 42 тыс. рублей.

1.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.

6,5 млн рублей потратят на ямочный ремонт дорог в Бердске

Начальник управления финансов Евгений Шмендель

На внеочередной сессии депутатов 31 июля начальник управления финансов Евгений Шмендель рассказал, что на реализацию программы «Культура Новосибирской области» из области в бюджет Бердска поступила субсидия в размере 2,4 млн рублей. Увеличилось финансирование на реализацию программ по развитию дошкольного и общего образования, ремонт кровель детских садов и школ.

Евгений Шмендель предложил увеличить расходы на ямочный ремонт дорожного полотна в размере 5 млн рублей, выделить 1,5 млн рублей на щебенение дорог. Депутаты попросили уточнить, какие именно и где работы планируется провести на 6,5 млн рублей.

— Думаю, нужно сделать запрос в управление ЖКХ и попросить дефектную ведомость, в которой описано, какие и где работы планируется провести, — ответил начфин.

Дефицит бюджета на 2018 год остается без изменений и составляет 67 млн 42 тыс. рублей. 26 депутатов из 27 согласились с изменениями в главном финансовом документе Бердска.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Даю дефектную ведомость: 1. дорога на Водозабор (появились глубокие ямы),2. многострадальный угол Монетка- Кр.Сибирь 104

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Гость

    Кто то уже руки потирает а Патп тупо сливают ямочный ремонт дорог это бездонная бочка для отмывания денег тем более его никто не контролирует опять накидают лопатами в ямы асфальта и отчитаються что деньги освоили еще какую нибудь техпологию приплетут это у нас умеют

    Thumb up 3 Thumb down 1

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