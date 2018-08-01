60 колодцев восстановил КБУ с начала лета в Бердске

За два летних месяца Комбинат бытовых услуг устранил 60 различных аварий, связанных с колодцами в Бердске. В большинстве случаев аварии происходили из-за износа сводов и стен колодцев, а так же порывов на старых трубопроводах.

Как сообщил 31 июля замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, сотрудники Комбината наконец устранили аварию с проблемным колодцем возле дома №63 в Микрорайоне.

По его словам, неподалеку от колодца прорвало трубу теплотрассы. В результате прорыва вода стекала в лоток теплотрассы, а оттуда — в канализационный колодец. Благодаря этому увеличился объем воды, с которым не справился коллектор, что и привело к образованию подпора.

— В основном, это были устранения провалов, мелкие ремонты, восстановление кирпичной кладки в колодцах и прочее, — охарактеризовал проведенную работу Александр Алексеенко.