Звонок в школе предназначен не для учителя, а для учеников

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Двоешники залезли во власть,и все что в школе не нравилось исследуют на законность Расписание уроков это тоже не для учеников,а для учителей Главное на егэ прийти.
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Урок идет 45 минут только потому, что 99% людей не способны концертировать внимание и усваивать информацию дольше 40 минут! Превышение этого времени учителем, говорит в лучшем случае о о его непрофессионализме(не способность увлечь учеников или тупая зубрёжка). А В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ о его деспотизме! Если человек с корочками учитель, не способен обучить себя планировать время на своем уроке, то разве сможет этот человек мудро распланировать время других людей? А научить хоть чему-то своих учеников?
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