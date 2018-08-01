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Звонок в школе предназначен не для учителя, а для учеников

Во многих российских школах счиается, что ученики могут покинуть класс только после того, как разрешит учитель. Это не так.

1.08.2018 Фото: tOrange.biz 2 коммент.

Звонок в школе предназначен не для учителя, а для учеников

Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре

Прокуратура Спасского района Нижегородской области опротестовала правило местной школы о том, что звонок в конце урока — это сигнал для учителя.

Во внутреннем уставе учебного заведения села Красный Ватрас, как и во многих других российских школах, указывалось, что ученики могут покинуть класс только после того, как разрешит учитель.

В ведомстве пояснили, что по санитарным правилам и нормам продолжительность урока во всех школьных классах (кроме первого) не должна превышать 45 минут. А существующая норма нарушает права учащихся на отдых между занятиями.

Руководство школы уже внесло изменения в устав.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Двоешники залезли во власть,и все что в школе не нравилось исследуют на законность :-D :-D :-D Расписание уроков это тоже не для учеников,а для учителей :-D :-D :-D Главное на егэ прийти.

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    • Аноним

      Урок идет 45 минут только потому, что 99% людей не способны концертировать внимание и усваивать информацию дольше 40 минут! Превышение этого времени учителем, говорит в лучшем случае о о его непрофессионализме(не способность увлечь учеников или тупая зубрёжка). А В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ о его деспотизме! Если человек с корочками учитель, не способен обучить себя планировать время на своем уроке, то разве сможет этот человек мудро распланировать время других людей? А научить хоть чему-то своих учеников?

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