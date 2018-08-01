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Документы о референдуме по пенсионной реформы отклонила ЦИК

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Документы о референдуме по пенсионной реформы отклонила ЦИК

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума.

1.08.2018 Фото: Википедия 5 коммент.

Документы о референдуме по пенсионной реформы отклонила ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов помочь КПРФ сформулировать вопрос о пенсионном возрасте для референдума так, чтобы комиссия могла его утвердить.

«У вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос. Мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен, заявиться. И я уверена, что никаких возражений со стороны членов Центральной избирательной комиссии не будет», — заявила Памфилова на заседании ЦИК в пятницу, отвечая на вопрос представителя КПРФ, может ли она озвучить корректную формулировку для вопроса на референдум о пенсионном возрасте.

Как сообщалось, ЦИК планирует на заседании  отказать КПРФ в возможности вынесения на референдум вопроса в текущей редакции.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Источник: Интерфакс


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(5) Комментариев

  1. Vladimir

    «Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов помочь КПРФ сформулировать вопрос о пенсионном возрасте для референдума так, чтобы комиссия могла его утвердить.»

    Да, готов. Помочь угробить любую формулировку. Рабы не должны устраивать референдумы, не холопское это дело.
    Ща царь придет, да боярам по шапке надает — «какое-такое повышение, да как Вы посмели…. без меня???»

    И все останется как было, но! воспоминания о поступке доброго царя еще долго будут согревать сердца будущих пенсионеров, которые и дальше будут за него голосовать. Вот это Пиар, так пиар, не то что какие-то референдумы.
    Героически преодолевать трудности, которые сам и создаешь, и грести лопатой народную признательность — что может быть лучше?

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  2. пенсионер

    Когда ответ по пенсионной реформе абсолютно всем очевиден, то никакой ЦИК такой референдум не разрешит! Потому что в стране фиктивная демократия и реальный авторитаризм. Пахан разрешит — будет холопам референдум. Не разрешит — ничего, перетопчутся. Деньги нужны, вон, на политруков в армии, на возрождение пропагандистской машины новой государственной идеологии! :-D :-D :-D

    Thumb up 6 Thumb down 2

  3. zizou

    ггыыы :-D рифирендум *CRAZY* уже давно известно, как правильно формулировать вопрос для рифирендума: Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову — или ехать на дачу? *CRAZY*
    https://i.ytimg.com/vi/VT_NoxYVmDg/maxresdefault.jpg

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    в общем, конституция теперь нужна только одному человечку для периодического возложения на неё своей длани ….
    все права на референдумы и прочие вольности якобы социального государства давно можно выбросить в унитаз …

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