Документы о референдуме по пенсионной реформы отклонила ЦИК

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«Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов помочь КПРФ сформулировать вопрос о пенсионном возрасте для референдума так, чтобы комиссия могла его утвердить.»
Да, готов. Помочь угробить любую формулировку. Рабы не должны устраивать референдумы, не холопское это дело.
Ща царь придет, да боярам по шапке надает — «какое-такое повышение, да как Вы посмели…. без меня???»
И все останется как было, но! воспоминания о поступке доброго царя еще долго будут согревать сердца будущих пенсионеров, которые и дальше будут за него голосовать. Вот это Пиар, так пиар, не то что какие-то референдумы.
Героически преодолевать трудности, которые сам и создаешь, и грести лопатой народную признательность — что может быть лучше?
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Когда ответ по пенсионной реформе абсолютно всем очевиден, то никакой ЦИК такой референдум не разрешит! Потому что в стране фиктивная демократия и реальный авторитаризм. Пахан разрешит — будет холопам референдум. Не разрешит — ничего, перетопчутся. Деньги нужны, вон, на политруков в армии, на возрождение пропагандистской машины новой государственной идеологии!
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ггыыы рифирендум уже давно известно, как правильно формулировать вопрос для рифирендума: Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову — или ехать на дачу?
https://i.ytimg.com/vi/VT_NoxYVmDg/maxresdefault.jpg
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Угу, примерно так https://dl.dropboxusercontent.com/s/zm3l7ea26prj6ct/polit_2017_12_b.jpg?dl=0
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в общем, конституция теперь нужна только одному человечку для периодического возложения на неё своей длани ….
все права на референдумы и прочие вольности якобы социального государства давно можно выбросить в унитаз …
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