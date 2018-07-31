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Три сестры 35 ударами ножа убили отца

Три москвички зарезали своего отца из-за личной неприязни и причиненных моральных страданий.

31.07.2018 Фото: © АГН "Москва" / Андрей Никеричев Нет комментариев

Три сестры 35 ударами ножа убили отца

Убившие отца сестры назвали себя его рабынями

Сестры, убившие отца на северо-востоке Москвы, пожаловались правозащитникам на систематические побои и назвали себя рабынями. Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, члены ОНК провели проверку изолятора временного содержания Северо-Восточного округа, где находятся три сестры, и проверили условия их содержания. Правозащитники также поговорили с девушками.
«Они рассказывают, что мужчина систематически избивал их. Из-за побоев на лицах несовершеннолетние девушки даже не могли ходить в школу», — заявил Мельников.

Сестры также рассказали, что отец постоянно им угрожал. Несколько лет назад по этой причине мать девочек сбежала из дома. После этого мужчина фактически превратил дочерей в «своих личных рабынь», отметил правозащитник.

«Одна из них всегда должна была быть рядом, чтобы прислуживать ему», — добавил он.

По словам девушек, у убитого было большое количество оружия, в том числе огнестрельного, и мужчина все время угрожал испытать арсенал на дочерях.

Мельников также отметил тот факт, что органы опеки и сотрудники правоохранительных органов не приходили в школу, где учились несовершеннолетние девушки, но неоднократно пытались попасть к ним домой. Отец не стал открывать им дверь, а полицейские не проявили настойчивость, заключил правозащитник.

Не менее 35 ударов ножом

Ранее на северо-востоке Москвы произошло резонансное убийство: три девушки зарезали своего отца из-за личной неприязни и причиненных моральных страданий.

Подозреваемым предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба главка СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным источника РИА Новости, младшая дочь нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. Две другие девушки наносили мужчине удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер отобрала у младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.

По словам источника в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина под воздействием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.
Оружейный арсенал

Собеседник агентства сообщил, что из квартиры убитого мужчины изъяли охотничье ружье, арбалет с дротиками, патроны, а также травматическое и пневматическое оружие.

«Из квартиры изъяты нож, шкатулка с неизвестными таблетками, арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, патроны в нему, а также пневматические пистолет и револьвер», — пояснил источник.
Следователи выяснят, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.

Обвинение ужесточили

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова.
Первоначально уголовное дело возбудили по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств». Наказание по ней составляет от шести до 15 лет лишения свободы.

«Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство в составе группы лиц»)», — сказала Селиванова.

При этом суд пока не стал арестовывать девушек — судья запросила дополнительные доказательства, что при более мягкой мере пресечения они смогут оказывать давление на следствие.

Представитель потерпевших адвокат Георгий Чугуашвили рассказал РИА Новости, девушки на заседании суда выглядели «потерянно», «вели себя скромно, молчали, только отвечали на вопросы суда». Суд вернется к рассмотрению вопроса об их аресте 2 августа.

 


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