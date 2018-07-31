Сдали на металлолом Ленина в Бердске

Совсем другой памятник Ленину должен был стоять перед Городским домом культуры в Бердске. В 1990 году на новую скульптуру вождя мирового пролетариата деньги собирали всем миром. И собрали. И даже приобрели. Но не установили.

Тот памятник, который на ул. Ленина мы видим сегодня, появился там менее 50 лет назад. Тогда архитектором города была Ирина Полынская. По ее воспоминаниям, в сельскую местность памятник Ленину ставить было нельзя. Но получилось так, что одна из скульптур в области в 1967 году оказалась лишней и ее буквально навязали Бердску. Даже предложили рассчитаться в рассрочку. Два года памятник стоял в комнате депутатов. Это время потребовалось на оформление документов для его установки. К 100-летию вождя скульптуру установили.

Недавно заведующая сектором просветительской работы бердского городского историко-художественного музея Марина Янеева просматривала подшивку газеты «Ленинский путь» за 1990 год и прочла информацию о сборе средств на новый памятник Ленину.

— На страницах газеты высказывались о том, какой нехороший памятник Ленину стоит около ГДК. Мол, он не имеет ценности. И тогда коммунисты разработали проект большого памятника и призвали всех собирать деньги на его изготовление. Скульптура Ленина должна была появиться на народные деньги. Информация проходила на протяжении нескольких газетных номеров. Пенсионеры и студенты собирали по 1 и 3 рубля. И практически весь год акция шла. Памятник заказали, сделали. Но известен факт, что этот памятник Ленину не был установлен возле ГДК. Но в Бердске он стоит. Скульптуру, примерно в конце 90-х годов, тогда директор нефтехранилища госрезерва «Гигант» Андрей Петлай нашел на металлобазе и установил на территории своей организации, — рассказала Марина Янеева.

По словам Марины Анатольевны, памятник Ленину до сих пор стоит на территории комбината «Гигант». Он гораздо больше и солиднее, чем возле ГДК. Каждую весну скульптуру реставрируют.

Интересный факт: в 1990 году, когда шел сбор денег на памятник Ленину, директор «Гиганта» передал Сретенской церкви старинный колокол.