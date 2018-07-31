Актуальность цифровой трансформации бизнеса в 2018 году

Цифровая трансформация бизнеса затрагивает различные сферы дятельности — бизнес-процессы, стратегический менеджмент, создание продуктов, услуг и др. Чтобы цифровизация проходила полноценно, недостаточно внедрения технологии как таковой – необходимо четкое формулирование бизнес-задачи, ожидаемого результата и процессов.

Цель и процесс внедрения цифровизации

Цифровая трансформация позволяет привести операционную деятельность к оптимальной модели, существенно уменьшить расходы и ускорить процедуру принятия решения. Благодаря внедрению инновационных технологий можно не только автоматизировать процессы внутри компании и изменить сами товары или услуги, но и найти новые способы привлечения клиентов.

Процесс внедрения цифровых технологий в бизнес рассчитан на 3 этапа:

Проводится внедрение мелких и мало рискованных инициатив либо продуктов, независящих друг от друга. В этом случае не происходит кардинального пересмотра пограничных бизнес-процессов.

Операционная модель компании модифицируется полностью. Изменения проходят на уровне бизнес-процессов, организационных структур, основных показателей эффективности и умений персонала. Этот этап требует комплексной программы управления.

Цифровизацией затрагивается не только сама компания, но и полностью изменяется метод взаимодействия с клиентами, контрагентами и поставщиками. По-новому позиционируются и продвигаются предлагаемые компанией товары, внедряются новые продукты. На этом этапе для бизнеса цифровые технологии являются неотъемлемой частью нормальной жизнедеятельности компании, они используются для построения новых партнерских отношений и создания различных экосистем. В этом случае главным объектом в трансформации бизнеса стает цифровая платформа, за счет которой и реализуются уникальные компетенции и новшества в бизнес-модели компании.

Цифровизация – возможность роста для компании

Цифровая трансформация бизнеса позволяет не только сменить парадигму и корпоративную культуру, но и сам подход к работе, от нее во многом зависит, как будет выглядеть жизненный цикл компании.

Компании, которые только создаются, в обязательном порядке должны использовать в работе инновационные технологии, помогающие масштабировать бизнес на локальном и внешнем рынках, без потери при этом гибкости и скорости работы, но с сохранением привычного стиля. В противном случае компания будет иметь вид аналогового бизнеса в цифровой среде. Цифровизация позволяет освободить человека от решения рутинных задач, высвобождая тем самым время на выполнения креативной и более важной работы. Благодаря внедрению инновационных технологий исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором, оптимизируются процессы принятия решений, во многом благодаря «машинному обучению», снижаются затраты и повышается лояльность действующих и новых клиентов.

Инструменты цифровой трансформации бизнеса

Цифровая трансформация невозможна без использования специализированных инструментов, наиболее популярными из которых являются CRM-решения с использованием технологий ВРМ. Такие системы позволяют настроить эталонное взаимодействие с клиентами и ускорить работу всех подразделений в компании.

Примером качественного совмещения систем управления взаимоотношениями с клиентами и технологий, направленных на автоматизацию бизнес-процессов, является единая CRM+BPM платформа bpm`online (бесплатный тест-драв системы для цифровой трансформации от компании Террасофт доступен по ссылке, которая позволяет автоматизировать бизнес-процессы, продажи и маркетинг, а также обеспечивает управление внешними и внутренними сервисами. Перечислим основные преимущества внедрения данного продукта:

— позволяет управлять маркетинговыми кампаниями на всех этапах путешествия клиента от знакомства с продукцией компании до совершения покупки;

— обеспечивает автоматизацию и ускорение полного цикла продаж, от потенциального клиента до повторного заказа;

— с его помощью можно ускорить процесс обслуживания и повысить удовлетворенность клиентов;

— через интеллектуальную платформу можно управлять бизнес-процессами с готовыми приложениями и шаблонами для решения разнообразных задач компании и повышения продуктивности работы персонала.

Дэшборд итогов в CRM-системе:

Трансформация бизнеса с помощью внедрения современных технологий проходит максимально комфортно для персонала, который быстро привыкает к новым правилам, процедурам и культуре.