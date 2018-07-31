Сдали на металлолом Ленина в Бердске
Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз
Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку
Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров
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Сергей Копырин: Суд признал ложью неэффективность работы отдела СКР в Бердске
В президентский полк отправился призывник из Бердска
На 11 615 рублей должен прожить работающий гражданин Бердска
В 40 раз увеличат штрафы за нелегальный бизнес в России
LNG терминалов в Европе и так штук 40.
В одной Испании (куда трубный газ поставлять слишком далеко) 12 терминалов. Наверно Трампон нагнул
европейцев на увеличение мощности этих терминалов.
И не забыл упомянуть, что это будет за счет европейцев.
Нашему Новатэку эти терминалы тоже пригодятся.
Трамп наш, оле — оле — оле.
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Сначала мы смеялись над украинцами, когда они проводили навязанные им реформы, а теперь те же реформы, но более угнетающие, проводим у себя под гробовое молчание с экранов.
Не надо недооценивать противника, выдавая его за идиота.
Трамп совсем не глуп.
Сначала под насмешки России он заставит европейцев построить терминалы, а потом тем же способом заставит их ввести пошлины на российский газ.
И надеюсь, сможет выговорить выученную за время строительства пословицу — смеется тот, кто смеется последним.))
Жаль, что нашему либерастическому правительству такой поворот опять будет неожиданным и придется снова из народа вытряхивать пследние копейки.
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«Сначала мы смеялись над украинцами, когда они проводили навязанные им реформы, а теперь те же реформы, но более угнетающие, проводим у себя под гробовое молчание с экранов»
Товарищ. У них гривна в три раза упала, стоимость ЖКХ кратно выросла, многие цены сравнялись с нашими, хотя доходы у них меньше. Вот над этим и смеялись, за что прыгали, того и добились.
А реформы надо проводить. Вы же сами на самом деле на казахстанские пенсии указываете, мол, посмотрите как там повышают, как там пенсионерам здорово живётся, но забываете добавить что там и пенсионная реформа, похожая на нашу, уже давно идёт.
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Тамбовский волк тебе товарищ.
Мели емеля, надоел уже со своими набекрененными мозгами.))
Кто сказал, что реформы надо проводить, народ?
Кто доверяет этому марионеточному правительству, которому МВФ приказывает проводить реформы?
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