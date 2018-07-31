Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность строительства от девяти до 11 терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

«И мы (американцы — прим. ТАСС) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до 11 портов, за которые они (европейцы — прим. ТАСС) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», — заявил глава вашингтонской администрации. Деталей таких переговоров он не раскрыл.

Источник: ТАСС