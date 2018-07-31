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Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз

Европейцы заплатят за строительство терминалов, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции, уверил президент Америки.

31.07.2018 Фото: pixabay 4 коммент.

Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз

ЕС изучает возможность сооружения терминалов для приема СПГ из США

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность строительства от девяти до 11 терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

«И мы (американцы — прим. ТАСС) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до 11 портов, за которые они (европейцы — прим. ТАСС) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», — заявил глава вашингтонской администрации. Деталей таких переговоров он не раскрыл.

Источник: ТАСС


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Сдали на металлолом Ленина в Бердске Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку

(4) Комментариев

  1. Аноним

    LNG терминалов в Европе и так штук 40.
    В одной Испании (куда трубный газ поставлять слишком далеко) 12 терминалов. Наверно Трампон нагнул
    европейцев на увеличение мощности этих терминалов.
    И не забыл упомянуть, что это будет за счет европейцев.
    Нашему Новатэку эти терминалы тоже пригодятся.
    Трамп наш, оле — оле — оле.

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Аноним

      Сначала мы смеялись над украинцами, когда они проводили навязанные им реформы, а теперь те же реформы, но более угнетающие, проводим у себя под гробовое молчание с экранов.

      Не надо недооценивать противника, выдавая его за идиота.
      Трамп совсем не глуп.
      Сначала под насмешки России он заставит европейцев построить терминалы, а потом тем же способом заставит их ввести пошлины на российский газ.
      И надеюсь, сможет выговорить выученную за время строительства пословицу — смеется тот, кто смеется последним.))
      Жаль, что нашему либерастическому правительству такой поворот опять будет неожиданным и придется снова из народа вытряхивать пследние копейки.

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      • Аноним

        «Сначала мы смеялись над украинцами, когда они проводили навязанные им реформы, а теперь те же реформы, но более угнетающие, проводим у себя под гробовое молчание с экранов»

        Товарищ. У них гривна в три раза упала, стоимость ЖКХ кратно выросла, многие цены сравнялись с нашими, хотя доходы у них меньше. Вот над этим и смеялись, за что прыгали, того и добились.

        А реформы надо проводить. Вы же сами на самом деле на казахстанские пенсии указываете, мол, посмотрите как там повышают, как там пенсионерам здорово живётся, но забываете добавить что там и пенсионная реформа, похожая на нашу, уже давно идёт.

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        • Аноним

          Тамбовский волк тебе товарищ.
          Мели емеля, надоел уже со своими набекрененными мозгами.))
          Кто сказал, что реформы надо проводить, народ?
          Кто доверяет этому марионеточному правительству, которому МВФ приказывает проводить реформы?

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