Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку

В этом году планеристы дважды взлетали в небо с аэродрома «Бердск-Центральный». «Курьер.Среда.Бердск» уже сообщал, что работа аэродрома возобновится со 2 августа.

Владимир Горбунов начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ рассказал «Курьер.Среда.Бердск» на каких условиях парапланеристы «Импульса» совершают полеты на аэродроме «Бердск-Центральный».

— После катастрофы (трагической гибели в августе 2017 года пилота Сергея Дадыкина — ред.), аэроклуб возобновляет свою работу, пока в формате волонтеров. Сейчас мы работаем безвозмездно. Парапланерное направление на сегодняшний день представляет собой федерацию парапланерногоо спорта. Энтузиасты решили встать именно под законные основания использования воздушного пространства, для повышения степени безопасности полетов, ну и популяризации этого вида спорта. Анатолий Кириченко, руководитель парапланерного клуба «Импульс» организовал на базе новосибирского спортивного клуба парапланерное звено. Новосибирский СК ДОСААФ принял их в члены, — рассказал Владимир Горбунов.

Владимир Владимирович подчеркнул, что энтузиасты, работают на добровольной основе. В июле с аэродрома «Бердск-Центральный» дважды взлетали парапланеры. Каждый полет длится примерно 7-10 минут.

— Полеты выполняются на аэродроме «Бердск-Центральный», по законам и документам РФ. Пока мы делаем первые шаги, надеюсь, энтузиасты парапланерного спорта, которые работают самостоятельно придут в клуб, и постараются организовать эту работу на более высоком уровне безопасности. ДСААФ России это всячески приветствует, — говорит Горбунов.

Начальник новосибирского клуба рассказал, что на данный момент аэродром формирует работу, в соответствии с законом о государственной авиации. Когда звено парапланеров будет сформировано и они будут понимать назначение и требование документов регламентирующих использование воздушного пространства, тогда этот вид спорта станет доступным бердчанам.

— Пока что мы выполняем самостоятельные полеты чтобы удовлетворить свои потребности как летчика и авиатора. Когда сформируется по нашим понятием, что активисты готовы обучать и двигаться в направлении к развитию, тогда начнем обучать, — уверил Владимир Владимирович.

Для того, чтобы учить людей летать на параплане, необходимо желание, соответствие здоровья по медицинским показаниям и знания, которые необходимо знать каждому летчику, предоставят на курсах парапланерного спорта. Что такое параплан, какая его конструкция, как его использовать, элементы метеорологии, навигации, знание руководящих документов по использованию воздушного пространства научат в ДОСААФ Новосибирска.

Начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ уверил «Курьер.Среда.Бердск», что когда сотрудники ДОСААФ смогут запустить в небо на законных основаниях свой самолет, аэродром «Бердск-Центральный» откроет направление парашютного спорта. Опасения жителей частного сектора вблизи аэродрома, что на их дом может упасть авиационная техника, оказались беспочвенными.

— Все направления по подготовке авиационной техники проведены, для получения разрешительных действий именно в центральный СК предоставлено, мы ждем их решение, — подчеркнул он. Аэродром расположен таким образом, что все пути подхода и взлета, выполнение полета по маршрутному кругу не подразумевает прохождение судна над домами. Опасности нет. Тем более, чтобы летный состав опытный, он всегда принимает грамотное решение, — уверил Владимир Горбунов.

Владимир Владимирович твердо заявил, что не смотря на множество противоречивых слухов, аэродром будет жить при любом раскладе. По мнению опытного летчика, аэродром для этого и предназначен.

— Никто аэродром не будет застраивать. Существует государственная программа поддержки авиации. Так что он будет жить и развиваться. Кто будет здесь руководить, покажет время, — подчеркнул Владимир Горбунов.