Обвиняемую в мошенничестве на 10 млн рублей главврача подозревают в вымогательстве взятки в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главного врача медицинского учреждения по факту вымогательства взятки, сообщили сегодня, 31 июля, в управлении СКР по Новосибирской области.

Следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенной с вымогательством в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2015-го по 2016 год главный врач Детской городской клинической больницы №3 получила от директора коммерческой организации, занимающейся поставкой лекарственных средств в медицинские учреждения Новосибирска взятку в виде денег в сумме 800 тыс. рублей за способствование в прохождении аукционов в условиях, исключающих конкуренцию. В противном случае главный врач угрожала последствиями в виде прекращения поставок медицинских препаратов организацией в лечебное учреждение.

— Напоминаем, что в производстве следственных органов следственного управления находится еще одно уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении главного врача ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3», её 57-летней заместителя по экономическим вопросам и 56-летней руководителя направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование», которые в период времени с лета 2015 года по конец ноября 2016 года путем обмана, под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию, похитили денежные средства, принадлежащие ГБУЗ «Детская городская клиническая больница №3», поступавшие в счет оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в двух отделениях в сумме не менее 10 млн рублей, что является особо крупным размером, после чего распорядились ими по своему усмотрению, — рассказали в СК.

Преступление выявлено в ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску

В настоящее время 68-летняя фигурантка по делу находится под домашним арестом. По уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий в целях установления иных эпизодов аналогичной преступной деятельности бывшего главного врача больницы и иных её должностных лиц.