Из-за строительства Крымского моста‍ 6 российских компаний попали под санкции ЕС

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Новые санкции отразятся на жизни россиян?
НВР — А какже!
Наше правительство сейчас начнет спасать все эти компании, попавшие под санкции бюджетными деньгами, как оно уже неоднократно делало до этого, реагируя на предыдущие санкции.
В итоге пострадавшими от санкций опять окажутся не толстосумы, а простые люди, которые не дождутся своих пенсий по причине нехватки денег в ПФР, а также медицина, образование и культура с наукой.
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