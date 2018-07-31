Побоялись открыто голосовать против пенсионной реформы депутаты Бердска

Депутаты горсовета Бердска отправят обращение к Путину против пенсионной реформы
31 июля на внеочередной сессии горсовета Бердска депутат Елена Белова вынесла на всеобщее обсуждение обращение к президенту России об отмене пенсионной реформы. Из 27 присутствовавших депутатов 15 проголосовали за отправку обращения президенту, 11 — воздержались, 1 депутат был против.
— Зачем нам прятаться за электронным голосованием. Мы все ходили, общались со своими избирателями. Обещали им отстаивать их интересы, поэтому совершенно логично показать им нашу позицию по этому вопросу,— предложила Елена Белова.
Однако из 27 депутатов 11 проголосовали против поименного голосования за отправку обращения главе государства, еще 3 воздержались. Поэтому сове мнение народные избранники выражали путем нажатия кнопки.
Депутат Андрей Ковальский сообщил, что поддерживать обращение сегодня не будет.
-Критикуешь — предлагай. В данном обращении никакой конкретики, что мы видим и свою точку зрения не высказываем. Просто говорим: «Не допускайте пенсионную реформу». От нас должна исходить четкая позиция, что мы хотим видеть. Мы все прекрасно понимаем, что пенсионная реформа должна быть. Предлагаю данное обращение отправить на доработку, — предложил Ковальский.
-Вы предлагаете поработать за депутатов Государственной думы? — задала встречный вопрос Белова.
Депутат Владимир Голубев так же предложил обсуждать пенсионную реформу, прежде чем отправлять обращение президенту РФ.
— Думаю здесь нет ни одного человека, который бы сказал: «Да, нужно принимать пенсионную реформу». Я как могу как гражданин голосовать за то, чтобы выйти на пенсию позже? Я соглашусь и, наверно, выражу мнение всей фракции («Единой России» — прим. ред), что как данная реформа предлагается, это неприемлемо и ни к чему не ведет, — отметил Голубев.
В бурную полемику вступили многие депутаты.
— Я не хочу уходить на пенсию позже на 8 лет. Мои избиратели тоже этого не хотят. Давайте выразим свою гражданскую позицию, а потом уже будем вносить предложения. Давайте что-нибудь сделаем для народа, — поддерживали обсуждение обращения к Путину депутаты горсовета Бердска.
Депутат Елена Бороздина, возглавляющая ПАТП Бердска, пояснила присутствующим, что суть обращения заключается не в выработке методики и направления дальнейшей работы, а показать, что пенсионная реформа подведет людей к грани выживания.
— Суть обращение депутатского корпуса — это донести до вышестоящих инстанций мнение наших избирателей. Не нам надо предлагать. Наша задача — сказать, что наши люди категорически против повышения пенсионного возраста. Мы с вами должны видеть свет в конце тоннеля. На сегодняшний день я не вижу этот свет и мои избиратели тоже. Общество будет поставлено в условия выживания и окажется за гранью нищеты. Не каждый найдет себе работу и не каждому здоровье позволит работать в 60 лет. Вы представьте на секундочку себе 60-летнего работника. На что он способен? Есть люди, которые работают в металлургической промышленности, — выразила свою точку Бороздина.
Елена Белова, которая инициировала обращение к лидер нации, подчеркнула, что не каждый работник соглашается на профосмотр, после которого он может потерять работу. Закон о повышении пенсионного возраста, одобренный в первом чтении Госдумой, не предусмотрел возрастные изменения в состоянии здоровья, высказалась Белова.
Председатель совета депутатов Валерий Бадьин напомнил коллегам, что депутаты заксобрания Новосибирской области сейчас находятся на каникулах до 24 сентября, срочности в отправке обращения, по его мнению, нет.
— Обращение будет зарегистрировано, когда депутаты выйдут с каникул. Нужно его отправлять сейчас, — согласились большинство депутатов Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», единоросс Валерий Бадьин высказывался против повышения пенсионного возраста.
НВР — Против — это очень мягко сказано.
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Уважаемая редакция!
Почему бы Вам не выставить счетчик для голосования на главной странице, заменив вопрос о репрессиях Сталина на вопрос о репрессиях Путина?
Вполне актуально.
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Трудно же едросу выбирать между немилостью хозяина и гневом народа..)
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Предполагаю, что единоросы окажутся в положении «интересном». Сейчас им запрещено выступать против реформы. Обращение не поддержали депутаты от ЕР. Депутаты гос.думы единоросы от НСО поддержали эту реформу. А потом добрый барин ВВП отменит реформу в таком виде и будет герой, а наши едросы…….. Бердчане и так разочаровались в своих депутатах. То тарифы поднимают, то антинародные законы поддерживают……
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Гнева народа давно уже никто не боится, на это есть нац.гвардия (не путать с нацистской).
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Можно потом список депутатов, кто поддержал и кто воздержался….. Думаю к следующим выборам пригодиться…
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Это бердская муниципальная тайна.
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На фото: кроме Некрасова и Бороздиной все ЕР,
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и опять свое решение горсовет принимал ТАЙНО (при неработающей системе поименного определения голосовавших).
А поскольку решения о тайном голосовании сессия не принимала (в соответствии с уставом Бердска и регламентом горсовета), то сокрытие того, как проголосовал каждый из депутатов, совершенно НЕЗАКОННО.
Казалось бы, ОП Бердска должна по этому поводу бить в колокола, но куда там! Может хоть СМИ вернутся к этой теме (насчет использования бердским горсоветом технически неисправной электронной системы голосования)
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Сначала депутаты отвергли предложение Беловой о поименном голосовании, … … В результате электронного голосования из 27 депутатов – 15 голосовали За, 11 воздержались, 1 – против.
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/31/366806-tajno-kto-to-iz-chlenov-edinoj-rossii-vyrazil-protest-putinu-po-pensionnoj-reforme-v-berdske
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Во депутат ковальский с доходом в 14 млн рублей в год за народ ратует. Молодец. Горой стоит и за пенсионера и за школьника и за рабочий класс.
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Поддержали обращение коммунисты, беспартийные депутаты и депутат от ЛДПР. Единороссы воздержались, берите список ЕР в гор.совете и будете знать своих «героев».
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Ковальский правда удивил…..
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