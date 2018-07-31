Побоялись открыто голосовать против пенсионной реформы депутаты Бердска

31 июля на внеочередной сессии горсовета Бердска депутат Елена Белова вынесла на всеобщее обсуждение обращение к президенту России об отмене пенсионной реформы. Из 27 присутствовавших депутатов 15 проголосовали за отправку обращения президенту, 11 — воздержались, 1 депутат был против.

— Зачем нам прятаться за электронным голосованием. Мы все ходили, общались со своими избирателями. Обещали им отстаивать их интересы, поэтому совершенно логично показать им нашу позицию по этому вопросу,— предложила Елена Белова.

Однако из 27 депутатов 11 проголосовали против поименного голосования за отправку обращения главе государства, еще 3 воздержались. Поэтому сове мнение народные избранники выражали путем нажатия кнопки.

Депутат Андрей Ковальский сообщил, что поддерживать обращение сегодня не будет.

-Критикуешь — предлагай. В данном обращении никакой конкретики, что мы видим и свою точку зрения не высказываем. Просто говорим: «Не допускайте пенсионную реформу». От нас должна исходить четкая позиция, что мы хотим видеть. Мы все прекрасно понимаем, что пенсионная реформа должна быть. Предлагаю данное обращение отправить на доработку, — предложил Ковальский.

-Вы предлагаете поработать за депутатов Государственной думы? — задала встречный вопрос Белова.

Депутат Владимир Голубев так же предложил обсуждать пенсионную реформу, прежде чем отправлять обращение президенту РФ.

— Думаю здесь нет ни одного человека, который бы сказал: «Да, нужно принимать пенсионную реформу». Я как могу как гражданин голосовать за то, чтобы выйти на пенсию позже? Я соглашусь и, наверно, выражу мнение всей фракции («Единой России» — прим. ред), что как данная реформа предлагается, это неприемлемо и ни к чему не ведет, — отметил Голубев.

В бурную полемику вступили многие депутаты.

— Я не хочу уходить на пенсию позже на 8 лет. Мои избиратели тоже этого не хотят. Давайте выразим свою гражданскую позицию, а потом уже будем вносить предложения. Давайте что-нибудь сделаем для народа, — поддерживали обсуждение обращения к Путину депутаты горсовета Бердска.

Депутат Елена Бороздина, возглавляющая ПАТП Бердска, пояснила присутствующим, что суть обращения заключается не в выработке методики и направления дальнейшей работы, а показать, что пенсионная реформа подведет людей к грани выживания.

— Суть обращение депутатского корпуса — это донести до вышестоящих инстанций мнение наших избирателей. Не нам надо предлагать. Наша задача — сказать, что наши люди категорически против повышения пенсионного возраста. Мы с вами должны видеть свет в конце тоннеля. На сегодняшний день я не вижу этот свет и мои избиратели тоже. Общество будет поставлено в условия выживания и окажется за гранью нищеты. Не каждый найдет себе работу и не каждому здоровье позволит работать в 60 лет. Вы представьте на секундочку себе 60-летнего работника. На что он способен? Есть люди, которые работают в металлургической промышленности, — выразила свою точку Бороздина.

Елена Белова, которая инициировала обращение к лидер нации, подчеркнула, что не каждый работник соглашается на профосмотр, после которого он может потерять работу. Закон о повышении пенсионного возраста, одобренный в первом чтении Госдумой, не предусмотрел возрастные изменения в состоянии здоровья, высказалась Белова.

Председатель совета депутатов Валерий Бадьин напомнил коллегам, что депутаты заксобрания Новосибирской области сейчас находятся на каникулах до 24 сентября, срочности в отправке обращения, по его мнению, нет.

— Обращение будет зарегистрировано, когда депутаты выйдут с каникул. Нужно его отправлять сейчас, — согласились большинство депутатов Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», единоросс Валерий Бадьин высказывался против повышения пенсионного возраста.