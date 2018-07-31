Данные о мусоре отсутствуют у Минприроды

Счетная палата, которую 22 мая возглавил Алексей Кудрин, обнаружила, что у профильного ведомства — Минприроды — нет достоверной информации об объемах мусора в России. Данные, собираемые Минприроды, в СП считают некорректными.

У Минприроды, которое вырабатывает и реализует госполитику в сфере обращения с отходами, «отсутствует достоверная информация» об объеме образующихся отходов, говорится в отчете Счетной палаты, который поступил в РБК.

Надзорное ведомство, которое 22 мая возглавил Алексей Кудрин, проанализировало показатели результативности отдельных мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды» за 2016–2017 годы и январь—май 2018 года, а также нормативную документацию в сфере обращения с отходами, бухгалтерскую и бюджетную отчетности и другие данные.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), объем образованных в 2016 году отходов составил 5,43 млрд т (более свежих данных в отчете не приводится). Эти показатели получены на основе ежегодной отчетности по отходам (форма № 2-ТП), которую предоставляют службе юрлица и индивидуальные предприниматели. В этой форме указывается весь перечень отходов, образующихся и принимаемых предприятием, и их дальнейшее движение.

Но эти данные являются недостаточно корректными, считает автор отчета, аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. В качестве примера он указывает на то, что только по департаменту Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в 2016 году не представила отчет 5131 организация, а в 2017 году — 2302 организации, что составляет 46,1 и 25,4% соответственно от общего числа компаний, оплативших негативное воздействие на окружающую среду в этом регионе.

Источник: РБК