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Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске

После благоустройства в Микрорайоне подрядчик Комбината бытовых услуг начнет асфальтировать ул. Ушакова, где из-за провала коллектора в городе объявляли чрезвычайную ситуацию.

31.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. бердск" Нет комментариев

Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске

По завершению работ на улице Лунной подрядчик приступит к укладке асфальта на Ушакова

Подрядчик заканчивает благоустройство территорий в Микрорайоне Бердска после ремонта канализационного коллектора в районе ул. Рогачева. Работы включают в себя восстановление плодородного слоя почвы и асфальтового покрытия в месте разрытия котлована.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что с весны Комбинат бытовых услуг ремонтировал канализационный коллектор, который местные жители назвали «фекальной ямой».

Сегодня, 31 июля, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о масштабе проведенных работ.

В рамках благоустройства территорий подрядчик восстановил в общей сложности 3027 квадратных метров асфальтового покрытия.

Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске

К концу июля восстановлено 3027 квадратных метров асфальта

По словам Александра Алексеенко, на 31 июля подрядчик восстановил асфальт у домов с адресами: ул. Рогачева, 20А — 244 кв. м (проезд), ул. Рогачева, 22 — 351 кв. м (проезд), ул. Рогачева, 28 — 67 кв. м (проезд), ул. Лунная, 12 — 103 кв. м (проезд), Микрорайон, 71 — 64 кв. м (дорога), Микрорайон, 75 — 76 кв м (дорога), ул. Ленина, 134 — 37 кв. м (проезд) и
ул. Комсомольская, 40 — 85 кв. м (тротуар).

На сегодняшний день подрядчик заканчивает восстановление асфальтового покрытия на улице Лунной, после чего начнет восстановление асфальта на улице Ушакова на месте ремонта обвалившегося весной канализационного коллектора.

Ранее предполагалось, что подрядчик начнет восстановление асфальта на Ушакова уже сегодня, но по техническим причинам начало работ перенесли на конец недели.


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