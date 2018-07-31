Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске

Подрядчик заканчивает благоустройство территорий в Микрорайоне Бердска после ремонта канализационного коллектора в районе ул. Рогачева. Работы включают в себя восстановление плодородного слоя почвы и асфальтового покрытия в месте разрытия котлована.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что с весны Комбинат бытовых услуг ремонтировал канализационный коллектор, который местные жители назвали «фекальной ямой».

Сегодня, 31 июля, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о масштабе проведенных работ.

В рамках благоустройства территорий подрядчик восстановил в общей сложности 3027 квадратных метров асфальтового покрытия.

По словам Александра Алексеенко, на 31 июля подрядчик восстановил асфальт у домов с адресами: ул. Рогачева, 20А — 244 кв. м (проезд), ул. Рогачева, 22 — 351 кв. м (проезд), ул. Рогачева, 28 — 67 кв. м (проезд), ул. Лунная, 12 — 103 кв. м (проезд), Микрорайон, 71 — 64 кв. м (дорога), Микрорайон, 75 — 76 кв м (дорога), ул. Ленина, 134 — 37 кв. м (проезд) и

ул. Комсомольская, 40 — 85 кв. м (тротуар).

На сегодняшний день подрядчик заканчивает восстановление асфальтового покрытия на улице Лунной, после чего начнет восстановление асфальта на улице Ушакова на месте ремонта обвалившегося весной канализационного коллектора.

Ранее предполагалось, что подрядчик начнет восстановление асфальта на Ушакова уже сегодня, но по техническим причинам начало работ перенесли на конец недели.