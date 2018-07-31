Из-за строительства Крымского моста 6 российских компаний попали под санкции ЕС
Данные о мусоре отсутствуют у Минприроды
Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске
33 человека заболели корью в Новосибирской области
Пшеничной кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирска
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Побоялись открыто голосовать против пенсионной реформы депутаты Бердска
Дворкович: Цены на бензин выросли из-за смены правительства
Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска
Милонов ответил на предложение раздробить Россию депутату из Латвии
Россельхознадзор по заданию правительства хочет, чтобы больные не дожили до пенсии?))
«Магия магния: минерал для сердца, памяти и фигуры.
Традиционно считается, что магний полезен лишь для работы сердца. Как же мы ошибаемся! Этот элемент укрепляет кости, улучшает настроение и просто необходим всем, кто заботится о фигуре.
Друг сердечный и не только.
Мы помним, что из воды мы состоим на 80%, поэтому понимаем, как важно поддерживать водный баланс нашего организма. А магния — четвертого по количеству из минералов — в организме целых 25 г. И его запасы также необходимо пополнять.
Магний участвует более чем в 300 химических реакциях нашего тела. Он помогает функционировать иммунной системе, мышцам и нервной системе, поддерживает равномерный сердечный ритм и делает крепкими кости. А еще регулирует уровень сахара в крови, нормализует кровяное давление, участвует в метаболизме, в синтезе белков и в производстве энергии. Особенно в магнии нуждаются женщины.
Защищает магний и от воздействия радиации. Исследователи из Японского Национального университета Токио ввели его в список средств, поддерживающих организм в борьбе с последствиями вредного излучения.» ©
0 0