Пшеничной кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирска

Остаток партии пшеничной крупы № 2, несоответствующей требованиям ГОСТ по показателям качества и безопасности, инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области обнаружили в одном из медицинских учреждений региона в ходе проведения планового надзорного мероприятия. Продукция предназначалась для организации питания пациентов.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории, содержание металломагнитной примеси в продукции было превышено почти в 3 раза.

Использование указанной крупы для целей питания было запрещено, продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания. По выявленным фактам нарушения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов должностное лицо лечебного учреждения привлечено к административной ответственности в виде штрафа, а юридическому лицу вынесено предупреждение. Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в данный момент принимаются меры в соответствии с действующим законодательством в отношении поставщика опасной крупы.

Источник: РСХ