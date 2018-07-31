КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру в Центре!
продам
ПРОДАМ 2-ю кв. 78 кв.м. в центре / 8-913-481-91-44
ПРОДАМ 2-ю кв-ру. ул. К.Маркса, д.24 /89134819144
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сдали на металлолом Ленина в Бердске

Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз

Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку

Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров

ОНФ: В школах не хватает учителей

Сергей Копырин: Суд признал ложью неэффективность работы отдела СКР в Бердске

В президентский полк отправился призывник из Бердска

На 11 615 рублей должен прожить работающий гражданин Бердска

В 40 раз увеличат штрафы за нелегальный бизнес в России

Политруков возвращают в армию РФ

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Мошенники обобрали 30 человек продажей товара через «колл-центр» в Новосибирске

Группа подозреваемых в мошенничестве играла на желании людей купить товар со скидкой. Вместо заказов, в посылках покупатели находили дешевые гели и шампуни.

31.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Мошенники обобрали 30 человек продажей товара через колл центр в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Перед судом предстанут молодые люди, которые, по версии следствия, с мая по август 2017 года совершили 30 хищений денежных средств граждан на общую сумму более 133 тыс. рублей.

Организатором преступной деятельности был 30-летний житель Новосибирска, который в целях незаконного улучшения своего материального положения вступил в преступный сговор с двумя новосибирцами – мужчинами в возрасте 30 и 28 лет.

Группа занималась обманом граждан, которые желали приобрести различные товары со скидкой (часы, навигаторы, телефоны, косметику и т. д.). Злоумышленники принимали через «колл-центр» заказы, а потом помещали в посылки не заказ граждан, а дешевые гели для душа, шампуни и т. д.

Не все обвиняемые согласились с обвинением. Преступления расследованы ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.

 


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сдали на металлолом Ленина в Бердске Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика