Мошенники обобрали 30 человек продажей товара через «колл-центр» в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Перед судом предстанут молодые люди, которые, по версии следствия, с мая по август 2017 года совершили 30 хищений денежных средств граждан на общую сумму более 133 тыс. рублей.

Организатором преступной деятельности был 30-летний житель Новосибирска, который в целях незаконного улучшения своего материального положения вступил в преступный сговор с двумя новосибирцами – мужчинами в возрасте 30 и 28 лет.

Группа занималась обманом граждан, которые желали приобрести различные товары со скидкой (часы, навигаторы, телефоны, косметику и т. д.). Злоумышленники принимали через «колл-центр» заказы, а потом помещали в посылки не заказ граждан, а дешевые гели для душа, шампуни и т. д.

Не все обвиняемые согласились с обвинением. Преступления расследованы ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.