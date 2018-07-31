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33 человека заболели корью в Новосибирской области

Из заболевших — 4 взрослых и 29 детей.

31.07.2018 Фото: torange.biz Нет комментариев

33 человека заболели корью в Новосибирской области

Минздрав проводит работу по предотвращению распространения кори в регионе

Министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими работниками и представителями других ведомств предпринимаются все возможные меры по предотвращению распространения кори.
Напомним, первые случаи кори были зафиксированы 26 и 27 июня, когда в Детскую городскую клиническую больницу № 3 из г. Обь и с. Толмачево поступили 10 детей с симптомами кори, а также 18-летняя девушка. Все заболевшие (с неорганизованным социальным статусом, без документов) прибыли в Новосибирскую область из другого региона, не состояли на учете в медицинских организациях и не были ранее привиты от кори.

Как прокомментировал врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, в настоящее время в Новосибирской области выявлено 33 случая кори – у 4 взрослых и 29 детей. «Чтобы предотвратить распространение инфекции медицинские работники проводят подворовые обходы с целью выявления больных и контактных лиц. Все заболевшие госпитализируются в изолированные боксы в стационары. Также проводится экстренная иммунизация тех, кто контактировал с заболевшими корью людьми. Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими работниками и представителями других ведомств делает все возможное, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции, однако самый действенной преградой кори является своевременная вакцинация», — подчеркнул Олег Иванинский.

На сегодняшний день в стационары госпитализированы 10 детей и один взрослый, у которого диагноз «корь» пока не подтверждён. Все заболевшие ранее не были привиты. Очаги инфекции — г. Обь, с. Толмачево и г. Новосибирск.

Источник: Правительство НСО


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