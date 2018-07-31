Тайно кто-то из членов «Единой России» выразил протест Путину по пенсионной реформе в Бердске))

На внеочередной сессии Совета депутатов Бердска 31 июля одним из вопросов был «Об обращении к Президенту РФ, Председателю Правительства РФ и в Законодательное Собрание Новосибирской области».

Депутат Елена Белова выступила с докладом и призывом отправить послание лидеру нации — остановить пенсионную реформу.

После чего разгорелась дискуссия. Сначала депутаты отвергли предложение Беловой о поименном голосовании, далее единороссы в лице депутатов Андрея Ковальского и Владимира Голубева стали призывать доработать послание. Их подержал спикер Валерий Бадьин.

— Что там, в письме, слова поменять местами? – возразила Елена Викторовна.

Ее поддержала депутат-коммунист Людмила Чуркина.

Необходимо более подробно разобраться в реформе и пригласить к диалогу депутатов Госдумы, например, Александра Карелина, не успокаивались представители «Единой России».

— Так, Карелин уже проголосовал за повышение пенсионного возраста в первом чтении, — говорит Людмила Ивановна.

В результате электронного голосования из 27 депутатов – 15 голосовали За, 11 воздержались, 1 – против.

По словам Елены Беловой, судя по итогам, кто-то из членов «Единой России» тайно нажал кнопку «За» послание Владимиру Путину против пенсионной реформы.

В местной ячейке главной партии России, видимо, будут разборки.

Напомним, что в горсовете Бердска 16 мест у «Единой России», одно — ЛДПР и три — КПРФ. 13 мест досталось самовыдвиженцам.

Подробности голосования в ближайшее время.

ПОСЛАНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Уважаемый Андрей Иванович!

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!

Правительство Российской Федерации в очередной раз выносит на повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста – это мера, которая затрагивает интересы тысяч бердчан. По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.

Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы. По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.

Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и фактическим расходам, составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости не должно быть дефицита пенсионного фонда. Более того, каждый пенсионер мог бы в среднем получать пенсию в 13,4 тыс. рублей (35,9*1,7*22%).

В основе нелегальной занятости лежит законодательное бесправие работников, не позволяющее им эффективно бороться за свои трудовые права, в том числе за легальную занятость и полностью «белую» заработную плату. Именно борьба с неофициальной занятостью должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда. Положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов.

В условиях когда предприятия частные, нет гарантий в трудоустройстве пожилых людей, тем более, что и молодые люди с трудом могут найти работу. Считаем, что повышение пенсионного возраста в нынешних экономических условиях неизбежно приведет к негативным социальным последствиям, в том числе росту инвалидности в предпенсионном возрасте, росту безработицы, усилению социальной напряженности в обществе.

Правительству РФ необходимо направить усилия на прорывной рост экономики, на создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, увеличение благосостояния населения России, его социальной защищенности.

Данная инициатива вступает в противоречие с задачами, поставленными Президентом России В.В. Путиным в «майском» Указе от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Принятие решения об увеличении пенсионного возраста мы расцениваем, как попытку переложить решение экономических проблем на плечи социально-незащищенных граждан вместо реальных шагов по улучшению экономической ситуации в стране, качества жизни.

Все социологические данные показывают, что население России выступает против повышения пенсионного возраста. Мы уверены, что в ходе социально-экономического развития страны не должны ухудшаться достигнутые в прошлом социальные нормы и гарантии.

Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству РФ, Законодательному собранию НСО с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.