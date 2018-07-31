Сергей Копырин: Суд признал ложью неэффективность работы отдела СКР в Бердске

Во вторник, 31 июля, областной суд признал незаконным увольнение руководителя следственного отдела СКР по Бердску Сергея Копырина. 26 марта, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он был отстранен от должности. Однако приказ об отставке за подписью главы ведомства Александра Бастрыкина он увидел только в суде 16 апреля.

На предварительном слушании по иску Копырина на незаконное увольнение представитель областного управления СКР не смог назвать причину отстранения от должности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Позже в суде озвучили приказ с формулировками, которые показались странными и адвокату Михаилу Герасцыну, и его доверителю Сергею Копырину.

— Мы отстаиваем нарушенное право Сергея Анатольевича, так как считаем, что он уволен незаконно. А также в связи с нарушением процедуры увольнения. Так в приказе об увольнении Копырина не указано даже за что он уволен. Приказ, на основании которого уволили истца, не содержит сведений о нарушении. Это просто приказ. Уволить в связи с неоднократным неисполнением обязанностей. Какие именно обязанности были не исполнены, непонятно, — аргументировал адвокат в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Пока шел суд по апелляционной жалобе Копырина, в июне истек 5-летний срок его контракта с СКР. Теперь у него есть все основания требовать пролонгации трудового договора и вернуться на работу в бердский отдел СКР. Именно этого намерен добивать Сергей Анатольевич, проведший в вынужденном отпуске 4 месяца. Кстати, за время вынужденного прогула Следственный комитет должен заплатить 290 тыс. рублей.

— Необходимо учитывать, что те основания, которые заложили в причину увольнения, которое признанно незаконным, не подтвердились. Повода для увольнения не было. Поэтому, как я полагаю, нет основания и для непродления со мной контракта. Именно по работе в бердском следственном отделе у меня истек лишь первый срок — 5 лет. По закону о Следственном комитете занимать должность можно два срока, а в исключительных случаях — три, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» после суда перспективы Сергей Копырин.

У вас как минимум еще пять лет есть…

— И я намерен двигаться в этом направлении — инициировать продление контракта. В том числе я буду мотивировать тем, что, как первое, так и второе увольнение признано незаконным. Тем, что следственный отдел по Бердску занимает лидирующие места. У меня много различных наград — ведомственных и не только. Уголовные дела говорят сами за себя. В их числе и те, которые мы недавно направили в суд, приговоры есть обвинительные и по коррупции. Поэтому полагаю, что у меня есть полное право работать дальше.

Борьба с системой увенчалась успехом?

— Следствие — это борьба. Я все время занимался спортом. Боролся и сам с собой, потом начал заниматься следственной работой. У меня давно сформировался бойцовский дух. Ежедневно боремся по уголовным делам с мощным противодействием. Это можно назвать «издержками производства». Главное — есть результат. Если ты победил, значит, был прав. Меня увольняют, пытаются в чем-то обвинить, что якобы мои сотрудники работают неэффективно. Но я добился того, что все это признано ложью. В этой части я уже победил.

Есть уверенность в том, что вы вернетесь?

— Я оптимист по жизни. Я иду к намеченной цели. И намерен и здесь победить.

Поводы у руководителя регионального управления СКР Лелеко или главы ведомства Бастрыкина имеются поводы не продлевать с вами контракт?

— Лелеко здесь ни при чем, контракт подписывается с председателем Следственного комитета. Я не вижу законных оснований на непродление контракта председателя Следственного комитета со мной. К этому может относиться неэффективность работы, отсутствие уголовных дел, связанных с коррупцией, сращивание с местной властью — конкретные критерии. Ничего этого нет. Более того, последние 5 лет я нахожусь в режиме постоянных проверок. Меня и мою семью проверили буквально со всех сторон, вдоль и поперек. Каких только анонимок, заявлений, обращений и публикаций только не было. Здесь нет политической подоплеки. Мы всегда под ударом, поскольку расследуем серьезные дела. Мы, люди в погонах, должны подвергаться критике. Это дисциплинирует. Если поднять все проверки, то можно оценить — рассмотрели все под лупой. Понятно, что ошибки были, так как не ошибается тот, кто ничего не делает. Но не было неких судьбоносных ошибок — незаконно привлекли, например, к уголовной ответственности или, наоборот, преступника освободили, не возбудили какое-то дело. Когда поступают материалы, к примеру коррупционные, мы возбуждаем. Совершаются преступления в отношении несовершеннолетних или убийства, мы возбуждаем. Все убийства у нас раскрыты, коррупционеры все осуждены или под судом находятся. Какие могут быть вопросы?

Как и когда вы собираетесь подавать рапорт о продлении контракта?

— По моим сведениям, в следственное управление по Новосибирской области осенью приедет большая комплексная проверка из Москвы. Возможно, я воспользуюсь этим и обращусь к проверяющим с этим вопросом, предоставлю им решения судов, заключения служебных проверок. Потому что будут проверять все управление от и до.

Сергей Копырин признался «Курьер. Среда. Бердск», что в свои 36 лет полон энергии для того, чтобы приносить пользу государству:

— Я не готов никуда уходить. Я полон сил. Меня эта борьба только делает сильнее и придает уверенность в том, что я иду по правильному пути. О пенсии я даже не думаю.

Последние 4 месяца, оставшись без работы, Сергей Копырин использовал на полную. Во-первых, он основательно готовился к суду, изучал юридическую литературу, судебную практику. Во-вторых, много времени уделял здоровью, занимался спортом. Все для того, чтобы вернуться к работе в должности руководителя следственного отдела СКР по Бердску.

Напомним, что руководство Следственного комитета уже делало попытку отстранить Копырина. Безуспешно. И два года назад суд восстановил его в должности, признав увольнение незаконным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергей Копырин был уволен в начале декабря 2015 года. В приказе об отставке, подписанном главой СК России Александром Бастрыкиным, есть ссылка на материалы служебной проверки. Согласно приказу от 4 декабря 2015 года, Копырин нелестно отзывался о действиях руководителя СУ СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко в связи с участившимися проверками в его отделе.

«Проверкой подтверждено, что Копырин в присутствии сотрудников следственного управления, используя нецензурную лексику, критически оценивал деятельность руководителя следственного управления, объясняя, что Лелеко из личного неприязненного отношения к Копырину и из-за мести за привлечение им гражданина Голубева к уголовной ответственности, постоянно препятствует работе Копырина, оказывает давление на него путем проведения необоснованных служебных проверок», — сказано в первом приказе.

