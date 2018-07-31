На 17 млн рублей уменьшил муниципальный КБУ свой долг перед частной котельной в Бердске

Сегодня, 31 июля, директор частной котельной ТГК-1 Антон Блинов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о том, что муниципальный Комбинат бытовых услуг продолжает погашать задолженность за тепловую энергию.

Так, 1 июля 2018 года долг Комбината составлял 107,2 млн рублей. За прошедший месяц КБУ частично погасил задолженность — на 30 июля он составлял уже 90,4 млн рублей.

По словам Антона Блинова, большая сумма задолженности не только ставит под угрозу подготовку к новому отопительному сезону. Котельная, имея задолженности перед поставщиками топлива, не может формировать запасы угля и мазута, необходимых для подачи тепла в дома Бердска. Вдобавок к этому, котельная вынуждена брать кредиты для выплаты зарплат своим сотрудникам и текущего ремонта оборудования.

Вчера, 30 июля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что ТГК-1 призывает КБУ прекратить бардак с платежами.