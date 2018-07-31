На 590 человек увеличится число учеников в школах Бердска

Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании в мэрии Бердска начальник управления образования Жанна Тузова сообщила, что продолжается прием заявлений на поступление детей в разные классы. По прогнозам управления, в новом учебном году число поступающих в учебные заведения Бердска увеличится на 590 человек по сравнению с прошлым годом.

— Строительство новой школы и детского сада актуально для Бердска, как никогда, — отметила Жанна Леонидовна, имея в виду начало стройки в Южном микрорайоне. Там к 2020 году должны появиться школа на 1100 мест и детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что в прошлом учебном году (2017-2018) в школы Бердска поступили 1500 первоклассников.