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На 590 человек увеличится число учеников в школах Бердска

По прогнозам управления образования, бердские школы будут заполнены до отказа в новом учебном году.

31.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" 2 коммент.

На 590 человек увеличится число учеников в школах Бердска

Число первоклассников в бердских школах растет с каждым годом

Вчера, 30 июля, на аппаратном совещании в мэрии Бердска начальник управления образования Жанна Тузова сообщила, что продолжается прием заявлений на поступление детей в разные классы. По прогнозам управления, в новом учебном году число поступающих в учебные заведения Бердска увеличится на 590 человек по сравнению с прошлым годом.

— Строительство новой школы и детского сада актуально для Бердска, как никогда, — отметила Жанна Леонидовна, имея в виду начало стройки в Южном микрорайоне. Там к 2020 году должны появиться школа на 1100 мест и детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что в прошлом учебном году (2017-2018) в школы Бердска поступили 1500 первоклассников.


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(2) Комментариев

  1. Leonnz

    конечно… детишек все больше…и это еще не предел! *CRAZY*

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    • Leonnz

      сам лично в этом году дите устраивал … в первой отказали, все забито… 10 — отличный директор — уступили местечко и не факт еще что кому-то достанется…

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