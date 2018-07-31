На 590 человек увеличится число учеников в школах Бердска

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конечно… детишек все больше…и это еще не предел!
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сам лично в этом году дите устраивал … в первой отказали, все забито… 10 — отличный директор — уступили местечко и не факт еще что кому-то достанется…
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