Политруков возвращают в армию РФ

В СФ рассказали о создании военно-политического управления ВС России
Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).
«Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности», — сказал Бондарев.
Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих. «В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным», — подчеркнул он.
По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. «Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию», — сказал глава комитета.
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раньше политруки проводили идеологическую «линию» )
а сейчас какая идеология?
вперед за яхты Сечина и Ротенбергов?))
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И Сечина тоже.
Но лекции по основной теме — реформа и капитализация армии будут читать профессора из ВШЭ — Улюкаев и Сердюков.
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Хорошая идея!
Это нужно для того,чтобы конкретно и четко объяснит:кому противостоит наша армия,кто наш главный противник,что из себя представляет НАТО и где оно находится со своими войсками…
«Обложили меня,обложили и гонят меня егеря…Идет охота на волков,матерых и щенков…»/п/.
Еще бы в придачу в школах создать пионерские отряды и комсомол,или под вида комсомола ввести отряды,чтобы был порядок в школах,а не такой,как вы видите сейчас…
Человек —-
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Выстроить коммуно-капиталистическое общество, засрав ему мозги лже-патриотизмом, чтобы оно, глядя в лицо олигархов и угнетателей, видело в нем Родину и Отчизну.
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Глоры, а до октябрьского 1917 г. за что служили_воевали?
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Смешной вопрос.Кто то за землю.
Кто то за то что лоб забрили.
а кто то за то чтоб свалить куда по дальше.
Вообще служба в амрмии в царское время у сероых шенелей не котировалась.
Как там в пятнадцати сражениях а все же не убит.
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Во все времена воевали с захватчиками за Родину, и после 17го тоже, ничего не поменялось.
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А как воевать с захватчиками, которые захватили власть на твоей Родине и прижигают нас европейскими ценностями, от которых корчится вся страна?
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политруки теперь вместо Армат будут..)
Арматы так и не стали ставить на массовое производство …Слишком дорогие оказались ….а собирались сразу аж 2300 штук в войска поставить к 2024 году…
что говорит о реальной нашей экономике, кстати..
ВПК — не нечто отдельно стоящее. Это отрасль, которая завязана на всю остальную экономику страны, а с экономикой дела обстоят все хуже и хуже. В ближайшие годы предполагается 6 триллионов инвестиций в промышленность, из которых 5,4 — в СПГ-индустрию (добычу и транспортировку углеводородов )..
Если можно докачивать -доразворовывать нефть -газ, то вся другая экономика нафиг не нужна ..как и народ, который сейчас будут утилизировать через пенсионную реформу…
Демидовские промыслы еще могут выплавлять чугун, но более сложные изделия становятся для нее все менее доступны. Крепостная Россия получает вместе с возрождением сословий и все признаки феодализма и средневековья.
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В ближайшие годы предполагается 6 триллионов инвестиций в промышленность, из которых 5,4 — в СПГ-индустрию (добычу и транспортировку углеводородов )
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Очень интересные цифры и факты.
Нам тут рассказывали сказки, что на доходах от углеводородов держится бюджет всей страны, а оказывается, всю прибыль через офшоры откусывают и сжирают углеводородные олигархи, а государство залатывает бюджетом проделанные этими червями-паразитами дыры?
Отличная экономика! У Сороса учились или в ВШЭ?
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У мвф. система офшоров нужна для поддержания глобального товаропотока.
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«Если можно докачивать -доразворовывать нефть -газ, то вся другая экономика нафиг не нужна ..»
Уж неизвестно насколько ваши цифры верны, но вы делаете используете стандартный демагогический приём. Вы представляете дело так как будто только в нефтегаз инвестиции и будут сделаны. А это очевидное враньё. Нынешняя реформа «рывка» подразумевает вложение 8 триллионов в уровень жизни людей.
Балабол вы
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подразумевает вложение 8 триллионов в уровень жизни людей.))
И мы все знаем этих людей поименно.
В Вексельберга уже вложили $800 млн. осталось поднять уровень жизни еще нескольким людям из приватного списка.
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С этими переделанными советскими шуточками к Поросёнку, он поймёт, он из 90х. А я понимаю что читаю беспросветных балаболов
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Ну, полноте, я нисколько не сомневаюсь, что и 8 триллионов будут где надо и рывок, быстрый такой рывок, аж пятки сверкать будут на границе;)
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Вечернее построение на плацу, перед новобранцами выступает только что назначенный политрук Иван Иванович Говнов, надувшийся как индюк от чувства собственной важности и 250 грам водки, нахлобученных с прапорщиком Петровым.
Товарыщы бойцы!!! В который ужо раз вихри враждебные веют над нашей Отчизной!
Проклятая гнида западного империализма, вновь строит козни против нашей любимой Родины! Они хотят нас развалить! Повышают нам налоги! Увеличивают пенсионный возраст и на одних только госзакупках, воруют по триллиону народных бюджетных денег в год!
Но, этому не бывать!!!!!
Вот тут некоторые агенты Госдепа клевещют, мол нет у вас идеологии, мол дворцы и яхты Ротенбергов-Усмановых и Сеченых защищать, а шо мы им на это ответим? Нет ничего плохого в защите яхт и дворцов друзей нашего Национального Лидера! Если бы они их не построили, это сделали бы солдаты НАТО, а этому не бывать!
И к тому же есть у нас идеология!!! В отличии от загнивающего Запада, наша идеология любить Россию! Любить какой бы она не была, любить, терпеть и верить!
Как сказал великий русский поэт, умом Россию не понять, в Россию можно только верить! Кстати о вере, сейчас все строем идём к нашему полковому священнику отцу Иннокентию, на исповедь, а кто не пойдёт, три наряда вне очереди, драить туалеты!
А потом все на просмотр «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым», там вам расскажут про Украину, вы же не хотите как на Украине? Вот! Шааагоммм маршшшшшш! Ать-два! Ать-два! Ать-два!
В армии вас научат Родину любить! Даже если вы этого не хотите
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Пустейший треп, как будто из 90х.
Достаточно образованные люди тогда понимали тогда, куда страна с таким курсом попадёт, но до масс дошло только через 20 лет. И с вами так же будет наверное, это время вы сможете оценить через те же 20 лет, а сейчас это невозможно, вы слишком сильно погрузились в свой фэнтези мир
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И сейчас понимают, в какую простите задницу ведёт страну Путин и жулики из «Единой России», только вот сделать ничего не могут, остаётся смиренно идти в задницу.
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Тут не только Арматы дорогие…тут проблема в реализации программы импортозамещения…В новых образцах российской ВВТ достаточно высокая доля импортных комплектующих. Причём именно критично важные позиции, без которых эти вундервафли — просто бесполезные бронекоробки.
А кто ж продаст РФ эти крайне специфические технологии, станки и оборудование. А для производства сложных электронных компонентов и в лучшие годы никто не продал, не смотря на уговоры и целования в дёсны. Скупали всякую бэуху в Таиланде и Малайзии.
Всё что хоть как то можно применить для производства вооружения теперь под санкциями.
Сименс начали гонять за две обычные турбины, собранные на российском СП и как бэ обманом вывезенные в Крым.
и теперь задача кремлевских пропагандонов мозги полоскать людям , вот как с самолетом СУ 57 :
Заместитель министра обороны России Борисов о Су-57.
«Вы знаете, что сегодня Су-35С считается одним из лучших самолетов, производимых в мире. Следовательно, нет смысла ускорять работу по серийному производству самолетов пятого поколения».
«Серийное производство Су-57 на данном этапе не имеет смысла и произойдет лишь после того, как старшие истребители четвертого поколения российских ВВС отстанут от своих западных аналогов».
это и видно, ПАКФА перестали появляться в небе над комсомольском и уже давно. А значит и испытаний не проводится. Потому что под Су-57 нет ни двигателя ни бортовой электроники со своими комлектующими.
По роботизированному комплексу Уран-9 тоже всё плохо.
Деятели из ОАО «766 УПТК» не особо напрягаясь взяли китайское шасси и боевой модуль украинской разработки но так и не смогли сделать нормально функционирующий комплекс.
Шуму об очередном мегапрорыве российской гениальной конструкторской мысли в телевизоре было много, в итоге выяснилось что получилось мягко говоря гуано.
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