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Политруков возвращают в армию РФ

Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию.

31.07.2018 Фото: Википедия 19 коммент.

Политруков возвращают в армию РФ

В СФ рассказали о создании военно-политического управления ВС России

 

Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).

«Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности», — сказал Бондарев.

Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих. «В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным», — подчеркнул он.

По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. «Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию», — сказал глава комитета.

источник: РИА Новости


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(19) Комментариев

  1. Аноним

    раньше политруки проводили идеологическую «линию» )
    а сейчас какая идеология?
    вперед за яхты Сечина и Ротенбергов?))

    Thumb up 15 Thumb down 4

    • Аноним

      И Сечина тоже.
      Но лекции по основной теме — реформа и капитализация армии будут читать профессора из ВШЭ — Улюкаев и Сердюков.

      Thumb up 13 Thumb down 3

    • Человек

      Хорошая идея!
      Это нужно для того,чтобы конкретно и четко объяснит:кому противостоит наша армия,кто наш главный противник,что из себя представляет НАТО и где оно находится со своими войсками…
      «Обложили меня,обложили и гонят меня егеря…Идет охота на волков,матерых и щенков…»/п/.
      Еще бы в придачу в школах создать пионерские отряды и комсомол,или под вида комсомола ввести отряды,чтобы был порядок в школах,а не такой,как вы видите сейчас…
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 13

      • Аноним

        Выстроить коммуно-капиталистическое общество, засрав ему мозги лже-патриотизмом, чтобы оно, глядя в лицо олигархов и угнетателей, видело в нем Родину и Отчизну.

        Thumb up 11 Thumb down 1

  2. Аноним

    Глоры, а до октябрьского 1917 г. за что служили_воевали?

    Thumb up 2 Thumb down 7

    • Аноним

      Смешной вопрос.Кто то за землю.
      Кто то за то что лоб забрили.
      а кто то за то чтоб свалить куда по дальше.
      Вообще служба в амрмии в царское время у сероых шенелей не котировалась.
      Как там в пятнадцати сражениях а все же не убит.

      Thumb up 8 Thumb down 3

    • Аноним

      Во все времена воевали с захватчиками за Родину, и после 17го тоже, ничего не поменялось.

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • Аноним

        А как воевать с захватчиками, которые захватили власть на твоей Родине и прижигают нас европейскими ценностями, от которых корчится вся страна?

        Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    политруки теперь вместо Армат будут..)
    Арматы так и не стали ставить на массовое производство …Слишком дорогие оказались ….а собирались сразу аж 2300 штук в войска поставить к 2024 году…
    что говорит о реальной нашей экономике, кстати..
    ВПК — не нечто отдельно стоящее. Это отрасль, которая завязана на всю остальную экономику страны, а с экономикой дела обстоят все хуже и хуже. В ближайшие годы предполагается 6 триллионов инвестиций в промышленность, из которых 5,4 — в СПГ-индустрию (добычу и транспортировку углеводородов )..
    Если можно докачивать -доразворовывать нефть -газ, то вся другая экономика нафиг не нужна ..как и народ, который сейчас будут утилизировать через пенсионную реформу…
    Демидовские промыслы еще могут выплавлять чугун, но более сложные изделия становятся для нее все менее доступны. Крепостная Россия получает вместе с возрождением сословий и все признаки феодализма и средневековья. :-!

    Thumb up 13 Thumb down 2

    • Аноним

      В ближайшие годы предполагается 6 триллионов инвестиций в промышленность, из которых 5,4 — в СПГ-индустрию (добычу и транспортировку углеводородов )
      ——-
      Очень интересные цифры и факты.
      Нам тут рассказывали сказки, что на доходах от углеводородов держится бюджет всей страны, а оказывается, всю прибыль через офшоры откусывают и сжирают углеводородные олигархи, а государство залатывает бюджетом проделанные этими червями-паразитами дыры?
      Отличная экономика! У Сороса учились или в ВШЭ? *CRAZY*

      Thumb up 7 Thumb down 4

    • Аноним

      «Если можно докачивать -доразворовывать нефть -газ, то вся другая экономика нафиг не нужна ..»

      Уж неизвестно насколько ваши цифры верны, но вы делаете используете стандартный демагогический приём. Вы представляете дело так как будто только в нефтегаз инвестиции и будут сделаны. А это очевидное враньё. Нынешняя реформа «рывка» подразумевает вложение 8 триллионов в уровень жизни людей.
      Балабол вы =)

      Thumb up 1 Thumb down 6

      • Аноним

        подразумевает вложение 8 триллионов в уровень жизни людей.))

        И мы все знаем этих людей поименно.
        В Вексельберга уже вложили $800 млн. осталось поднять уровень жизни еще нескольким людям из приватного списка. =-O

        Thumb up 4 Thumb down 1

        • Аноним

          С этими переделанными советскими шуточками к Поросёнку, он поймёт, он из 90х. А я понимаю что читаю беспросветных балаболов :P

          Thumb up 1 Thumb down 2

          • Поросёнок Пётр

            Ну, полноте, я нисколько не сомневаюсь, что и 8 триллионов будут где надо и рывок, быстрый такой рывок, аж пятки сверкать будут на границе;)

            Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    Вечернее построение на плацу, перед новобранцами выступает только что назначенный политрук Иван Иванович Говнов, надувшийся как индюк от чувства собственной важности и 250 грам водки, нахлобученных с прапорщиком Петровым.
    Товарыщы бойцы!!! В который ужо раз вихри враждебные веют над нашей Отчизной!
    Проклятая гнида западного империализма, вновь строит козни против нашей любимой Родины! Они хотят нас развалить! Повышают нам налоги! Увеличивают пенсионный возраст и на одних только госзакупках, воруют по триллиону народных бюджетных денег в год!
    Но, этому не бывать!!!!!
    Вот тут некоторые агенты Госдепа клевещют, мол нет у вас идеологии, мол дворцы и яхты Ротенбергов-Усмановых и Сеченых защищать, а шо мы им на это ответим? Нет ничего плохого в защите яхт и дворцов друзей нашего Национального Лидера! Если бы они их не построили, это сделали бы солдаты НАТО, а этому не бывать!
    И к тому же есть у нас идеология!!! В отличии от загнивающего Запада, наша идеология любить Россию! Любить какой бы она не была, любить, терпеть и верить!
    Как сказал великий русский поэт, умом Россию не понять, в Россию можно только верить! Кстати о вере, сейчас все строем идём к нашему полковому священнику отцу Иннокентию, на исповедь, а кто не пойдёт, три наряда вне очереди, драить туалеты!
    А потом все на просмотр «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым», там вам расскажут про Украину, вы же не хотите как на Украине? Вот! Шааагоммм маршшшшшш! Ать-два! Ать-два! Ать-два! *DANCE*
    В армии вас научат Родину любить! Даже если вы этого не хотите ;)

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Пустейший треп, как будто из 90х.
      Достаточно образованные люди тогда понимали тогда, куда страна с таким курсом попадёт, но до масс дошло только через 20 лет. И с вами так же будет наверное, это время вы сможете оценить через те же 20 лет, а сейчас это невозможно, вы слишком сильно погрузились в свой фэнтези мир =)

      Thumb up 2 Thumb down 5

      • Поросёнок Пётр

        И сейчас понимают, в какую простите задницу ведёт страну Путин и жулики из «Единой России», только вот сделать ничего не могут, остаётся смиренно идти в задницу.

        Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Тут не только Арматы дорогие…тут проблема в реализации программы импортозамещения…В новых образцах российской ВВТ достаточно высокая доля импортных комплектующих. Причём именно критично важные позиции, без которых эти вундервафли — просто бесполезные бронекоробки.
    А кто ж продаст РФ эти крайне специфические технологии, станки и оборудование. А для производства сложных электронных компонентов и в лучшие годы никто не продал, не смотря на уговоры и целования в дёсны. Скупали всякую бэуху в Таиланде и Малайзии.
    Всё что хоть как то можно применить для производства вооружения теперь под санкциями.
    Сименс начали гонять за две обычные турбины, собранные на российском СП и как бэ обманом вывезенные в Крым.
    и теперь задача кремлевских пропагандонов мозги полоскать людям , вот как с самолетом СУ 57 :
    Заместитель министра обороны России Борисов о Су-57.
    «Вы знаете, что сегодня Су-35С считается одним из лучших самолетов, производимых в мире. Следовательно, нет смысла ускорять работу по серийному производству самолетов пятого поколения».
    «Серийное производство Су-57 на данном этапе не имеет смысла и произойдет лишь после того, как старшие истребители четвертого поколения российских ВВС отстанут от своих западных аналогов».
    это и видно, ПАКФА перестали появляться в небе над комсомольском и уже давно. А значит и испытаний не проводится. Потому что под Су-57 нет ни двигателя ни бортовой электроники со своими комлектующими.
    По роботизированному комплексу Уран-9 тоже всё плохо.
    Деятели из ОАО «766 УПТК» не особо напрягаясь взяли китайское шасси и боевой модуль украинской разработки но так и не смогли сделать нормально функционирующий комплекс.
    Шуму об очередном мегапрорыве российской гениальной конструкторской мысли в телевизоре было много, в итоге выяснилось что получилось мягко говоря гуано. :-!

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