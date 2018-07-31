В 40 раз увеличат штрафы за нелегальный бизнес в России

Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей. Такую инициативу подготовила группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским (проект есть у «Известий»). Предложение уже поддержали в Минюсте и в думской фракции ЕР, при этом парламентарии рекомендовали коллегам всё же подумать о возможном снижении размера взыскания. Эксперты отмечают, что кнут без пряника работать не будет — необходимо создать условия, стимулирующие добровольный переход предпринимателей «на светлую сторону».

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили единороссы Владимир Афонский, Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Наталия Пилюс. Они предлагают повысить существующие штрафы за ведение бизнеса без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве юрлица — например, в форме ООО. Сейчас за это полагается взыскание от 500 рублей до 2 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.1). Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Нововведение призвано поставить барьер для недобросовестных предпринимателей, пояснил «Известиям» глава экспертно-консультативного совета (ЭКС) фракции «Единая Россия» по взаимодействию с бизнес-сообществом Дмитрий Сазонов. ЭКС поддержал инициативу, после чего она получила одобрение координационного совета фракции. Вместе с тем оба совета рекомендовали авторам законопроекта подумать о том, чтобы снизить предлагаемый размер санкций.

Авторы законопроекта полагают, что для пресечения возможных нарушений действующих штрафов уже недостаточно. Размер этих взысканий меньше госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица (800 рублей и 4 тыс. рублей соответственно), и штрафов для легальных бизнесменов — например, за несвоевременное предоставление данных о налогоплательщике (10 тыс. рублей). Кроме того, штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели «обесцениться», говорится в пояснительной записке к документу. В этих условиях у нелегальных бизнесменов отсутствует стимул для выхода из тени, поскольку заплатить небольшой штраф — более выгодно. А потому число подобных нарушений растет. Например, в Тульской области в 2016 году было выявлено 98 случаев ведения бизнеса без госрегистрации, а за девять месяцев 2017-го — уже 128. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2015 году суды рассмотрели более 140 тыс. дел по ст. 14.1 КоАП, а в 2017-м их было более 154 тыс. (в статистику входят также случаи предпринимательской деятельности без лицензии либо с грубым нарушением ее условий). По мнению депутатов, новшество будет способствовать росту сбора налогов и поддержит добросовестных бизнесменов, а также защитит граждан от товаров и услуг, предоставляемых «теневыми» предпринимателями.

При действующих сегодня штрафах «теневик» заплатит меньше, чем зарегистрированный предприниматель, даже если его будут привлекать к ответственности каждый месяц, отметила адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» Анна Бойцова. Вместе с тем регистрация ИП или юрлица добавляет обязанностей и ответственности. Однако для легализации бизнеса требуются всё же не репрессивные меры, а создание условий для добровольного перехода предпринимателей «на светлую сторону», считает она. Например, отдельный учет самозанятого населения с упрощенным порядком отчетности и пониженными платежами в бюджет или увеличение размера годового дохода, при котором предприниматель обязан платить дополнительные взносы в обязательные фонды.

Штрафы принесут желаемый результат только в случае разработки механизма идентификации самозанятых граждан, считает и член Ассоциации юристов России, адвокат Екатерина Мельник. Пока же велика вероятность введения необоснованных санкций для тех, кто иногда подрабатывает, но предпринимательской деятельности не ведет. Такое встречается довольно часто, подчеркнула она.

Для борьбы с теневым бизнесом нужно не ужесточать санкции, а создавать стимулы для развития, согласен председатель подкомитета по экономической безопасности ТПП РФ Валентин Игнатьев. По его словам, вести бизнес сегодня непросто, а нововведение лишь даст дополнительный кнут проверяющим.

Низкие штрафы играют на руку теневому бизнесу и приводят к тому, что проблема становится системной, признает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Добросовестные предприниматели проигрывают конкуренцию, потому что вынуждены закладывать в стоимость своей продукции и услуг бюрократические и налоговые издержки. Но, с другой стороны, даже при штрафах в размере 30 тыс. рублей всё равно будет прибыльнее вести бизнес подпольно, считает он. Больший эффект, по мнению эксперта, дали бы такие меры, как упрощенная система налогообложения, устранение бюрократических препон и снижение контрольно-надзорного давления.

Современные методы выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности неэффективны в контексте решения задачи «обеления» хозяйствующих субъектов, поэтому предлагаемое ужесточение значительным образом не повлияет на выход предпринимателей «из тени», считает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. При этом увеличатся риски окончательно отбить у населения желание пробовать себя в каком-то деле. Единственными инструментами, которые позволят эффективно сократить теневой сектор, являются специальные меры поощрения, считает он. Целесообразно установить специальные меры, которые будут стимулировать предпринимателей к регистрации отношений с государством. Такими мерами, отметил эксперт, могут стать освобождение от налогов на определенный период и в пределах определенного уровня заработка, создание условий для льготного кредитования, а также помощь в маркетинге и поиске клиентов.

Источник: Известия