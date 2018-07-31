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Милонов ответил на предложение раздробить Россию депутату из Латвии

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Милонов ответил на предложение раздробить Россию депутату из Латвии

По словам депутат ГД, «нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает, право любой страны иметь сумасшедшего депутата».

31.07.2018 Фото: Википедия 2 коммент.

Милонов ответил на предложение раздробить Россию депутату из Латвии

Призывы депутата сейма Латвии раздробить Россию говорят о том, что «каждое суверенное государство вправе иметь своих идиотов». Об этом «URA.RU» в понедельник, 30 июля, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны иметь сумасшедшего депутата», — сказал Милонов. Он указал на то, что прозвучавшее заявление «не является официальной позицией Латвии».

«Нам не надо идти по пути эскалации отношений с этим небольшим государством. Наоборот, мы должны всячески демонстрировать латышам свое самое дружелюбное отношение», — добавил Милонов.

Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс призвал разделить Россию на несколько частей по этническому составу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По его мнению, «только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы». В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте также заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию страны довольно велика.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает, право любой страны иметь всего одного сумасшедшего депутата — меня» :-D

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  2. Аноним

    А как Милонов относится к раздроблению СССР?
    Он в референдуме проголосовал — за, или на баррикадах красным флагом размахивал в защиту советской власти?

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