Из-за строительства Крымского моста 6 российских компаний попали под санкции ЕС
Данные о мусоре отсутствуют у Минприроды
Более 3000 кв. метров асфальта после ремонта коллектора восстановил КБУ в Бердске
33 человека заболели корью в Новосибирской области
Пшеничной кашей с металлом кормили пациентов в больнице Новосибирска
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Побоялись открыто голосовать против пенсионной реформы депутаты Бердска
Дворкович: Цены на бензин выросли из-за смены правительства
Заасфальтируют разрушенный тротуар из плитки в центре Бердска
Милонов ответил на предложение раздробить Россию депутату из Латвии
«нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает, право любой страны иметь всего одного сумасшедшего депутата — меня»
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А как Милонов относится к раздроблению СССР?
Он в референдуме проголосовал — за, или на баррикадах красным флагом размахивал в защиту советской власти?
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