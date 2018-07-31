ОНФ: В школах не хватает учителей

Российские школы сегодня испытывают нехватку учителей математики, иностранного и русского языков, а также начального образования. Почти половина педагогов из более трех тысяч опрошенных сообщают о нехватке в их школе одного или нескольких учителей-предметников. Несмотря на то что все ставки формально заняты, один человек может преподавать совершенно разные предметы. Это показал мониторинг, проведенный экспертами ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».

«Российская школа непрерывно занимается латанием кадровых дыр, – считает член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу».

Так, 39% педагогов сообщают о нехватке в их школе учителей по иностранному языку, 30% – по русскому языку и литературе, 26% – начального образования. О том, что приходится работать в условиях дефицита учителей алгебры, геометрии, начального анализа, сообщают четверо из десяти педагогов.

«В результате получается, что учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов – математику в средней школе, – пояснила Духанина. – А ведь математика закладывает основы логического мышления, развивает пространственное воображение и навыки стратегического планирования, а пробелы, которые образовались в пятом классе, неизбежно скажутся в старших классах».

О дефиците учителей математики в ходе круглого стола «Зарплата и нагрузка учителя», состоявшегося 6 июля 2018 г. на площадке Народного фронта, говорила и директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она отметила, что в сложившихся условиях заниматься цифровизацией школ будет просто некому.

В сельских школах дефицит предметников ощущается еще острее. Об этом сообщают более половины опрошенных педагогов. По их словам, больше всего не хватает учителей по математике, физике, русскому языку и химии.

Также в российских школах сохраняются проблемы повышения среднего возраста учительского корпуса, сокращения общей численности учителей, острой нехватки молодых кадров. Педагоги пишут: «В начальной школе – проблема с кадрами. Учителя увольняются в течение года, приходится их заменять. Проводишь пять уроков в одну смену, пять – в другую. А дома тебя еще ждут тетради, которые нужно проверить» (г. Ульяновск); «2/3 учителей – пенсионеры, но вынуждены работать, так как их некем заменить, да и на одну пенсию не прожить» (г. Великий Новгород); «Огромная нагрузка, нет возможности полноценно отдохнуть после рабочего дня, отказаться от нагрузки тоже возможности нет, так как не хватает учителей в школе» (г. Иваново); «Большая нагрузка из-за нехватки кадров и низкой оплаты за одну ставку» (г. Златоуст, Челябинская область).

Учителя также сообщают о случаях, когда формально ставки закрыты, но предметы на должном уровне не ведутся: «В начальной школе один учитель ведет одновременно физкультуру и музыку» (с. Домна, Забайкальский край); «Из-за нехватки часов по профилю догружают часами домашнего обучения не по профилю, например информатик ведет историю, биологию» (с. Манчаж, Свердловская область).

Ранее опрос более двух тысяч учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, проведенный ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования», показал, что каждый третий школьник считает, что ему не хватает глубоких знаний по предметам, чтобы стать успешным после окончания школы. Многие учащиеся связали это с недостаточным профессионализмом учителей.

Проблема с предметным преподаванием – далеко не единственная для российской школы. Многие педагоги также не владеют достаточным объемом знаний в области воспитания. Таковы результаты еще одного мониторинга ОНФ «Воспитательная деятельность в образовательных организациях», проведенного в мае 2018 г. при участии более тысячи педагогов, 450 из которых – школьные учителя. Почти треть респондентов признались, что в их образовательной организации воспитательная работа ведется «для галочки».

В части воспитания некоторые и вовсе полагаются только на семью или близкий круг общения ребенка. 73% педагогов сообщили, что для решения ряда проблем, связанных с воспитанием, им требуются дополнительная информация, консультация или помощь. При этом почти 14% не обсуждают их с коллегами: не хватает времени или доверия. В 2017 г. в ходе опроса ОНФ более половины из 600 учителей признались, что владеют лишь отдельными приемами реализации современных образовательных стандартов, а в целом все преподают как раньше.

«Сегодня возникла необходимость коренных изменений кадровой политики в сфере образования. Без этого будет невозможно выполнить пункт «майского указа» президента РФ о выведении российской школы в десятку лучших, – отметила Духанина. – Одним из инструментов решения этой проблемы должна стать национальная система учительского роста, введение которой обсуждается уже несколько лет. При этом как в образовательном стандарте есть требования к условиям образования, так и в национальной системе учительского роста должны быть предусмотрены требования к той среде, в которой работает учитель».

По ее словам, важно, чтобы эти требования – по количеству времени, отводимому на методическую работу, по наличию профильной литературы, по возможности проходить эффективные курсы повышения квалификации – были обязательными для исполнения органами управления образованием.

«Сложно ждать от педагога методического роста, если он вынужден вести непрофильные предметы, работая при этом на полторы-две ставки. При этом необходимо следить за тем, чтобы внедрение системы не привело к автоматическому увеличению бюрократической нагрузки учителя. Иначе вместо помощи будет оказываться дополнительное давление», – заключила Духанина.

Источник: ОНФ