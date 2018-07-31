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На 11 615 рублей должен прожить работающий гражданин Бердска

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя Новосибирской области равна 10942 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11615; пенсионера – 8770; ребёнка – 11358 рублей.

31.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

На 11 615 рублей должен прожить работающий гражданин Бердска

Питание составляет в прожиточном минимуме 42%

О величине прожиточного минимума рассказал Новосибирскстат.  В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 233-ФЗ от 03.12.2012 г. постановлением губернатора Новосибирской области от 27.07.2018 г. № 154 установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2018 года.

Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10942 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11615; пенсионера – 8770; ребёнка – 11358 рублей.

В расчёте на среднего жителя области структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

* питание – 42% (4598 рублей);

* непродовольственные товары – 25,4% (2773 рубля);

* оплату услуг – 25,3% (2771 рубль);

* налоги – 7,3% (800 рублей).

Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос почти на 200 рублей

Во II квартале 2018 года размер прожиточного минимума установлен на уровне 10942 рубля, об этом свидетельствуют данные на сайте правительства НСО.

Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос почти на 200 рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте правительства НСО.

Во II квартале 2018 года размер прожиточного минимума установлен на уровне 10942 рубля (рост на 193 рубля). Размер минимума на трудоспособное население установлен на уровне 11615 рублей (+211 рублей); на пенсионера — 8770 рублей (+150 рублей); на ребёнка — 11358 рублей (+ 175 рублей). ь».

Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска

В 1 квартале 2018 года размер прожиточного минимума в Новосибирской области увеличился более чем на 400 рублей. Большая часть денег уходит на питание. Пенсионерам положено 8620 рублей в месяц.
5.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 коммент.

Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска

Более 4500 рублей каждый житель Бердска тратит на продукты

Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился более чем на 400 рублей, сообщил Новосибирскстат.

В 4 квартале 2017 года размер прожиточного минимума был установлен на уровне 10 316 рублей. Теперь этот показатель составляет 10 749 рублей (+433 рубля). Размер минимума на трудоспособное население установлен на уровне 11 404 (+466 рублей); пенсионера — 8620 (+314 рублей); ребёнка — 11 183 рубля (+ 478 рублей).

В расчете на среднестатистического жителя региона структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

— питание — 42,1% (4528 рублей);.

— непродовольственные товары — 25,3% (2718 рублей);.

— оплату услуг — 25,3% (2718 рублей);.

— налоги — 7,3% (785 рублей).

 


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