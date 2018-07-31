В президентский полк отправился призывник из Бердска

15 июля завершилась весенняя призывная кампания в Бердске. Город выполнил план по призыву на 100 %. 70 призывников отправлены в воинские части.

— Призыв был организован без преступлений. В военно-морской флот попали 6 призывников. Каждую осень мы отправляем ребят в президентский полк. На сегодняшний день кандидат отобран, проходят проверочные мероприятия, — сообщил Андрей Копачев, военный комиссар Бердска.