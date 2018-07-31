Сдали на металлолом Ленина в Бердске
Трамп: в 11 терминалах будет принимать газ из США Евросоюз
Минобороны не отдаст землю аэродрома «Бердск-Центральный» под застройку
Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров
ОНФ: В школах не хватает учителей
Сергей Копырин: Суд признал ложью неэффективность работы отдела СКР в Бердске
В президентский полк отправился призывник из Бердска
На 11 615 рублей должен прожить работающий гражданин Бердска
В 40 раз увеличат штрафы за нелегальный бизнес в России