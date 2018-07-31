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В президентский полк отправился призывник из Бердска

Завершилась весенняя призывная кампания в Бердске. 70 призывников отправились в воинские части России

31.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

В президентский полк отправился призывник из Бердска

6 призывников из Бердска отправились на службу морского флота России

15 июля завершилась весенняя призывная кампания в Бердске. Город выполнил план по призыву на 100 %. 70 призывников отправлены в воинские части.

— Призыв был организован без преступлений. В военно-морской флот попали 6 призывников. Каждую осень мы отправляем ребят в президентский полк. На сегодняшний день кандидат отобран, проходят проверочные мероприятия, — сообщил Андрей Копачев, военный комиссар Бердска.


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