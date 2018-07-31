Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров

Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии.

Минтруд обсудил с работодателями и профсоюзами проект плана по смягчению последствий пенсионной реформы, в котором содержится пункт о проработке вопроса усиления ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение людей предпенсионного возраста. После дискуссии этот пункт остался в проекте плана для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК участники заседания рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«К этому пункту (об усилении ответственности работодателей за увольнение предпенсионеров) есть очень много вопросов, и его оставили для дальнейшего обсуждения», — сказал РБК председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, принимавший участие в заседании. «Решили дальше обсудить, посмотреть, потому что есть некие отсылочные утверждения, что если работодателя можно наказать уголовно за увольнение беременной женщины, то почему его нельзя наказать уголовно за увольнение ветерана труда предпенсионного возраста либо старшего возраста. Вот тут возник вопрос. Это позиция Минтруда», — сказал Мохначук. По его словам, консолидированной позиции по ужесточению ответственности для работодателей нет, и обсуждения продолжатся.

Источник: РБК