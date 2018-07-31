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Под «уголовку» попадет работодатель за увольнение предпенсионеров

Пока уголовное наказание обсуждается с профсоюзами и работодателями.

31.07.2018 Фото: Pixabay 20 коммент.

Под уголовку попадет работодатель за увольнение предпенсионеров

Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии

Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии.

Минтруд обсудил с работодателями и профсоюзами проект плана по смягчению последствий пенсионной реформы, в котором содержится пункт о проработке вопроса усиления ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение людей предпенсионного возраста. После дискуссии этот пункт остался в проекте плана для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК участники заседания рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«К этому пункту (об усилении ответственности работодателей за увольнение предпенсионеров) есть очень много вопросов, и его оставили для дальнейшего обсуждения», — сказал РБК председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, принимавший участие в заседании. «Решили дальше обсудить, посмотреть, потому что есть некие отсылочные утверждения, что если работодателя можно наказать уголовно за увольнение беременной женщины, то почему его нельзя наказать уголовно за увольнение ветерана труда предпенсионного возраста либо старшего возраста. Вот тут возник вопрос. Это позиция Минтруда», — сказал Мохначук. По его словам, консолидированной позиции по ужесточению ответственности для работодателей нет, и обсуждения продолжатся.

Источник: РБК


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(20) Комментариев

  1. Пенсионер

    Свежо предание, да верится с трудом!
    Любой работодатель готов взять на место пенсионера любого молодого хмырика, а , если ещё и от кого-то знакомого, то — без вопросов! Несмотря на то, что работник из молодняка — никакой… ему ещё времени вагон понадобится!
    Так что не надо лохматить бабушку попусту!!!

    Thumb up 10 Thumb down 3

  2. житель

    Было бы смешно, если б не было так грустно. И сегодня есть ТК и просто так не уволишь сотрудника, НО работодатели научились обходить эти законы. Зачем увольнять, когда можно просто должность сократить. Принять можно по срочному договору, найти вескую причину и не принять возрастного по критериям. Все это мышинная возня ради того, чтобы принять этот антинародный закон с поднятием пенсионного возраста.

    Thumb up 15 Thumb down 1

  3. Аноним

    — Работодатель, а что вы предпримите, чтобы не попасть под уголовку?
    — Да просто не буду принимать на работу категорию людей из группы риска.

    Thumb up 14 Thumb down 1

    • Аноним

      Это если у него выбор есть. А если никто к нему не хочет идти. У нас что, много рабочей силы. Все ищут где получше а не что горемычный работодатель предлагает.

      Thumb up 8 Thumb down 0

  4. Анна автоледи

    Это неправильная идея. Лучше бы они сделали для работодателя льготы — уменьшили или отменили бы для возрастных работников страховые взносы. Тогда проблема и трудоустройства отпала бы сама собой….Зачем уголовное наказание? Приравнять достойных людей, руководителей к преступникам, ворам всяким, убийцам…Да как такое в голову могло прийти? Кто вообще после этого будет в России бизнесом заниматься?

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • Аноним

      Объясните зачем вам помогать. Молодых совсем нет. Демография.
      Скоро вам придётся зарплаты поднимать, никто у вас работать без этого не станет.
      За счастье пенсионеров будет брать, тк они не настолько требовательны к зарплате. Жильё своё есть, одеваться и духариться не надо..

      Thumb up 1 Thumb down 7

      • Аноним

        6 + 1 последствие повышения пенсионного возраста, о которых почти не говорят
        https://cont.ws/@zhelezyaka/1010467

        Thumb up 6 Thumb down 1

        • Аноним

          Не говорят наверное потому что какой смысл бред обсуждать..

          Thumb up 0 Thumb down 6

          • Аноним

            Александр Дворкин, вы же были специалистом по сектам. Неужели безработица заставила вас поменять профессию и стать специалистом по бреду?
            Хочется спросить — вы дипломированный специалист по данной профессии? :-D

            Thumb up 5 Thumb down 1

            • Аноним

              Скоро буду по вам специалистом.
              Объясните пожалуйста вот эти слова

              «На повышении пенсионного возраста хотят сэкономить 2,3 трлн рублей в год. Это деньги, которые пожилые люди могли потратить на свою жизнь, совершив покупки в магазинах, или оплатив какие-либо услуги.. Забрать 2,3 трлн рублей даже в номинальных ценах – это вернуть уровень продаж на 2-3 года назад»

              Кто собирается меньше тратить на пенсионеров? Между возрастами планируется перераспределение денег. Но забирать то никто не собирается.
              А тут што пишут?

              Ну, что скажете, тов. пациент. А сказать то вам нечего если по делу. :P

              Thumb up 0 Thumb down 4

              • Аноним

                А тут то и пишут, просто бревно нужно хоть изредка из глаз вынимать.))
                Между возрастами планируется перераспределение денег. Но забирать то никто не собирается.)))

                Если лишить несколько миллионов работающих, собирающихся выйти на пенсию и получать ее в виде пенсии, то это не означает отобрать ее у людей?
                По мнению Назарова — главного либераста и автора реформы, это будет всего лишь перераспределение денег, при котором 2,3 трлн. рублей государство сэкономит на финансировании ПФР

                Из реального дохода у людей изымут 2,3 трлн рублей — лишат их возможности потратит эти деньги.
                ДБ :-D

                Thumb up 4 Thumb down 0

              • Аноним

                Бред можно классифицировать как лёгкий, связанный со старческим маразмом и склерозом, когда просто не понимают что им говорят.
                Ничего страшного, надо просто громче говорить в таких случаях, пациенты знают про себя что у них неидеальность восприятие и обычно успешно внимают.

                Значит так. Съэкономить означает немпотратить дополнительно. Речи не идёт о том чтобы изъять деньги из экономики. Расходы останутся прежними. Они не вырастут, но и не сократятся как написано журналистом которому бы диспансеризацию пройти и сообщить врачу о своей пониженной внимательности.

                Thumb up 0 Thumb down 1

              • Аноним

                — Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
                — Четыре.
                — А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?.. (с)

                Thumb up 0 Thumb down 0

      • Бердчанин

        А то, что у пенсионера уже мозги не совсем на месте — это не считается? :-D Работник пенсионер — это балласт, как не старайся! :(

        Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    Чтоб не попасть под уголовку их просто не будут принимать .

    Thumb up 11 Thumb down 0

  6. Аноним

    Треть российских компаний оказались не готовы нанимать предпенсионеров
    http://vestima.ru/ekonomika/tret-rossiiskih-kompanii-okazalis-ne-gotovy-nanimat-predpensionerov.html

    Thumb up 6 Thumb down 0

  7. Raven

    Вот государство и решило, тех, кто по прежнему закону должен выходить на пенсию, повесить на содержание бизнесу

    Thumb up 5 Thumb down 1

  8. Аноним

    Лучшая мера ПРОФОСМОТР!!!К этому возрасту здоровых нет практически,вот вам и повод для прекращения трудового договора!!!!Ну вам же во благо пожилые вы мои!!!А как даль ше жить вам???Да никак…

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