Главным за стройку школы в Южном микрорайоне назначили вице-мэра Бердска Сергея Носова

30 июля на совещании чиновников в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин сообщил, что строительство школы и детского сада в микрорайоне Южном будет курировать его первый заместитель Сергей Носов.

— Все вопросы, связанные со строительством социальных объектов в микрорайоне Южном будет держать на контроле Сергей Анатольевич. У нас есть план-график работ, исполнение которых он будет держать на контроле, — сообщил Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич назвал строительство школы и детсада историческим событием, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг 26 июля.

Бердский строительный трест, который выиграл аукцион на строительство школы и детсада, проводит подготовку площадки под застройку. В прошлую пятницу, 27 июля, бульдозер начал снимать грунт с места будущего строительства . В ту же пятницу вбили первый условный колышек будущих школы и детского сада.