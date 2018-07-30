Патриарх Кирилл поменял директора крупнейшей фабрики церковной утвари

Прежний руководитель предприятия «Софрино» был снят с должности в минувшие выходные. В настоящий момент на фабрике по производству свечей и религиозной утвари по просьбе представителя РПЦ усилена охрана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного объединения «Софрино» Григория Антюфеева. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

«Назначен, да, действительно актуальная [информация]», — отметил он.

Источник РБК, знакомый с ситуацией на предприятии, сообщил об усилении пропускного режима после смены гендиректора предприятия. «Сегодня утром людей долго не пускали через проходную», — уточнил собеседник, добавив, что в субботу, 28 июля, на территории предприятия находились сотрудники ОМОН.

Об усилении мер охраны на «Софрино» сообщает также источник ТАСС во властных структурах. «Охрана усилена по просьбе представителя РПЦ до назначения нового гендиректора предприятия», — приводит агентство слова своего собеседника. Об этом же говорит и источник «Интерфакса» во властных структурах Подмосковья.

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что на фабрике «Софрино» проводятся обыски. «Мы такой информацией [о проведении обысков] не располагаем», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. «У меня нет информации об обысках», — заявила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

«У нас обычный рабочий день в обычном рабочем режиме», — заявили РБК в финансовом отделе предприятия «Софрино» на вопрос об обысках.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков, сообщил, что «[в «Софрино»] сейчас проходит ряд мероприятий связанных с передачей дел от прежнего руководства к новой команде под руководством Антюфеева. «Разумеется, что в связи с тем, что это большое предприятие, конечно же там проводится и какая-то работа с документами и так далее. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность», – добавил он.

В минувшую субботу, 28 июля, патриарх Кирилл освободил прежнего гендиректора «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви (РПЦ).

На сайте предприятия сказано, что «Софрино» является одним из крупнейших высокотехнологичных предприятий в Подмосковье и крупнейшим в мире производителем предметов церковного обихода. Предприятие имеет важное экономическое значение для Церкви, являясь стабильным источником пополнения общецерковного бюджета. Оно производит более 2,5 тыс. наименований продукции, проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, а также выполняет индивидуальные заказы. На предприятии занято около 3 тыс. человек. Общая площадь завода составляет 12 гектаров.

Пархаев возглавлял «Софрино» с 1987 года.

Источник: РБК