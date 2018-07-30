Первый класс для детей с психологическими расстройствами впервые открыли в школе Бердска

В рамках летней оздоровительной кампании с 1 августа на базе Экономического лицея Бердска пройдет профильная адаптационная смена для первоклассников.

— Впервые мы планируем провести в рамках адаптации к первому классу адаптационную смену для детей с расстройством психологического спектра. Это 6 детей, которые будут обучаться в ресурсном классе на базе 4-й школы. Открытие данного класса мы проведем 25 августа, — сообщила Жанна Тузова, начальник бердского управления образования 30 июля на совещании чиновников.