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Первый класс для детей с психологическими расстройствами впервые открыли в школе Бердска

Ресурсный класс для особенных первоклассников откроют на базе 4-й школы. С 1 августа 6 учеников ресурсного класса начнут адаптироваться к обучению.

30.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск. Нет комментариев

Первый класс для детей с психологическими расстройствами впервые открыли в школе Бердска

В первый ресурсный класс попали 6 первоклассников

В рамках летней оздоровительной кампании с 1 августа на базе Экономического лицея Бердска пройдет профильная адаптационная смена для первоклассников.

— Впервые мы планируем провести в рамках адаптации к первому классу адаптационную смену для детей с расстройством психологического спектра. Это 6 детей, которые будут обучаться в ресурсном классе на базе 4-й школы. Открытие данного класса мы проведем 25 августа, — сообщила Жанна Тузова, начальник бердского управления образования 30 июля на совещании чиновников.


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