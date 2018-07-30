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Полицейские оценивают тяжесть вреда здоровью сбитой на «зебре» женщины в Бердске

От этого зависит статья УК, по которой возбудят уголовное дело. Врачи бердской больницы отмечают улучшение в состоянии здоровья пострадавшей в ДТП.

30.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: ТВК Нет комментариев

Полицейские оценивают тяжесть вреда здоровью сбитой на зебре женщины в Бердске

Родственники пострадавшей в ДТП продолжают искать очевидцев происшествия

Полицейские устанавливают степень тяжести причиненного вреда  здоровью сбитой автомобилем на «зебре» женщины на перекрестке в Бердске 11 дней назад. После ДТП на пешеходном переходе, пострадавшую на скорой увезли в реанимацию бердской ЦГБ. Врачи ввели получившую травмы в лекарственную кому.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело до сих пор не возбуждено. Статья будет зависеть от степени ущерба здоровью пострадавшей.

— Сотрудники ГИБДД проводят экспертизу и оценивают тяжесть причинения вреда женщине, сбитой на пешеходном переходе. После этого станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 30 июля Светлана Гусельникова, следователь бердской полиции.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что днем 19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунной и Космической, 70-летний водитель «Нивы», сбил женщину, которая шла с детской коляской. Женщина успела протолкнуть коляску с ребенком на тротуар, ребенок чудом остался невредим. Женщина с множеством переломов попала в реанимацию. Очевидцы трагедии сообщали, что водитель ВАЗа буквально протащил женщину по асфальту.

По словам Светланы Гусельниковой, очевидцы ДТП пока не откликнулись. По информации «Курьер. Среда. Бердск», врачи отмечают улучшение состояния пострадавшей при наезде автомобиля.


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