Реже рожают, женятся и умирают в Бердске

В этом году в ЗАГСе Бердска стало меньше записей о рождениях. С начала 2018 года родились 660 малышей — на 88 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уменьшилось и количество смертей — выдано 825 свидетельств о смерти.

В Бердске стали меньше разводиться и заключать браки.

— Сейчас идет сезон свадеб, и мы зарегистрировали за 2 месяца, больше браков, чем за предыдущие 5 месяцев. В этом году заключили брак 371 пара молодоженов. Это на 54 брака меньше, чем в прошлом году. Расторгли брак 284 семейные пары. В прошлом году в это время подобных записей о разводе было 306, — сообщила Лариса Крокус, руководитель бердского отдела ЗАГС.