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Причину исчезновения малайзийского Boeing с 239 людьми на борту власти не выяснили

Лайнер пропал в 2014 году. Его поиски на площади 120 тыс. кв. км не дали результатов. Эксперты предполагают, что самолет упал в Индийский океан.

30.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Причину исчезновения малайзийского Boeing с 239 людьми на борту власти не выяснили

Руководитель следственной группы Ко Су Чон сообщил, что «экспертам не удалось установить причины исчезновения лайнера», «причины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков».

Власти Малайзии опубликовали в понедельник финальный доклад по делу о пропавшем в 2014 году пассажирском Boeing 777, который выполнял рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как сообщил журналистам руководитель следственной группы Ко Су Чон, «экспертам не удалось установить причины исчезновения лайнера», на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По его словам, «причины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков». В документе, в частности, содержится анализ спасательной операции, а также говорится о ряде допущенных ошибок, которые должны быть учтены в будущем.

Как ранее сообщило агентство Reuters, сначала с докладом ознакомились семьи пассажиров малайзийского Boeing, они также отметили отсутствие в нем новых данных о причинах исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году.

Принадлежавший авиакомпании «Малайзийские авиалинии» самолет через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. Поиски в океане были остановлены год назад, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета.

В начале этого года малайзийские власти подписали соглашение с компанией Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета. Для этого было зафрахтовано судно, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Поиски начались 22 января и завершились безрезультатно в конце мая.

Источник: ТАСС


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