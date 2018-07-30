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Зарплату через суд требует обвиняемый в растрате 8,5 млн рублей экс-директор оборонного НЗИВа в Искитиме

Заседание по иску Валерия Петрова по оплате труда судья перенесла на октябрь. Вероятно, к тому времени суд огласит приговор по уголовному делу о хищении денег предприятия.

30.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Тайги.инфо Нет комментариев

Зарплату через суд требует обвиняемый в растрате 8,5 млн рублей экс директор оборонного НЗИВа в Искитиме

Бывшего директора НЗИВ Валерия Петрова обвиняют в растрате или присвоении чужого имущества в особо крупном размере

В Искитимском районном суде сейчас рассматривается гражданский иск бывшего директора оборонного НЗИВа Валерия Петрова об оплате труда.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», экс-руководитель Новосибирского завода искусственного волокна требует через суд взыскать с предприятия невыплаченную заработную плату и другие положенные, по его мнению, выплаты.

Иск от Петрова поступил в Искитимский райсуд 12 июля. И на предварительном судебном заседании 16 июля судья Анна Тупикина вынесла решение перенести рассмотрение искового заявления Валерия Петрова на октябрь.

К тому времени, вероятно, закончится суд в отношении Петрова, которого обвиняют в присвоении или растрате 8,5 млн рублей, а также в легализации полученных преступным путем денег.

Экс-директора НЗИВа задержали в декабре 2017 года и сразу уволили с должности. С тех пор он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Петрова будут судить заново. Суд вернул прокурору материалы, обнаружив ошибки, которые ущемляют права Валерия Леонидовича на защиту. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор за надзором особо опасных объектов Юрий Кондратьев, в протоколе оказалось пропущенным одно слово — присвоение или растрата. Ошибки исправили и в июне дело снова поступило в Искитимский районный суд.

Рассмотрение уголовного дела против Петрова начнется 2 августа.


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