КПРФ изменит вопрос для референдума о повышении пенсионного возраста

В КПРФ намерены учесть замечания ЦИК РФ и заново сформулировать вопрос для вынесения на всероссийский референдум в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста. Об этом заявил «Интерфаксу» первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Мы не согласны с претензиями ЦИК к нашей формулировке. Но препираться и обжаловать решение ЦИК не станем, так как это приведет к потере времени. Будем формулировать заново с учетом замечаний», — сказал Мельников в понедельник.

Он также добавил: «Конкретные организационные шаги будем сегодня обсуждать на секретариате вместе с итогами акций протеста против повышения пенсионного возраста, где мы получили от народа мандат довести эту работу до конца, и, желательно — победного».

ЦИК РФ в пятницу утвердила проект решения, согласно которому формулировка вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствует требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Согласно утвержденному постановлению, предлагаемый КПРФ для вынесения вопрос «не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», так как «рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждения относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования».

ЦИК указал, что предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос включает в себя формулировку «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости» и «не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума».

«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ», — поясняется в решении.

В ходе заседания члены ЦИК указывали, что, если, например, вопрос в данной формулировке будет вынесен на референдум, то к моменту проведения всероссийского плебисцита ответ на него будет иметь другое значение, чем если бы на него отвечали сейчас. К моменту проведения референдума, приводили пример члены ЦИК, возраст выхода на пенсию уже может быть повышен, если закон будет принят.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.

Источник: Интерфакс