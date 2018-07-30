Меньше безработных стало в Бердске

Утилизационный сбор на велосипеды введет правительство
Главным за стройку школы в Южном микрорайоне назначили вице-мэра Бердска Сергея Носова
Чуть не сбил на «зебре» девочку и довел ее до слез своей руганью водитель в Бердске
Раздробить Россию на несколько частей предложил латвийский депутат
Патриарх Кирилл поменял директора крупнейшей фабрики церковной утвари
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