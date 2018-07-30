Меньше безработных стало в Бердске

Директор Центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева рассказала на совещании чиновников сегодня, 30 июля, что на учете по безработице состоит 542 человека. По сравнению с прошлым годом этот показатель меньше примерно на 100 человек. Уровень безработицы в Бердске составляет 0,9%.

— Все программы по трудоустройству граждан в Бердске работают. Активно трудоустраиваем, в том числе, временно. Находим работу для инвалидов. В августе стартует подпрограмма — сопровождение трудоустройства инвалидов. Финансирование выделено, начались мероприятии по подготовке к трудоустройству людей с ограниченными возможностями, — сообщила Елена Дмитриева.