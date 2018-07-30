КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в \Центре!!
Продам 1 комнатную квартиру на Березовой!
Продам 3х комн. квартиру в Микрорайоне!
Продам 1- комнатную квартиру в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Из-за долгов коммунальщиков не может закупить топливо на зиму котельная ТГК-1 в Бердске

Потерпели бедствие отмечавшие День ВМФ моряки на Обском море в Новосибирске

Сенатор Грэм: санкции США на Россию не действуют

Кредит в 70 млн рублей предоставит власти Бердска банк «Левобережный»

До истощения довел 73-летнюю заложницу познакомившийся в соцсетях с ее дочерью мужчина в Крыму

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

На 40% сократилось число детей из России в школах Великобритании

Самый дешевый в мире бензин в Венесуэле стоит менее 0,01 доллара

Спешите в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

С вырубки деревьев начали создавать новый парк возле роддома в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Потерпели бедствие отмечавшие День ВМФ моряки на Обском море в Новосибирске

Заглохший катер, который сносило к плотине, спасатели эвакуировали к берегу. Моряки сообщили о беде сигнальным пистолетом.

30.07.2018 Фото: МАСС Нет комментариев

Потерпели бедствие отмечавшие День ВМФ моряки на Обском море в Новосибирске

На спасательную операцию ушло 20 минут

Помощь спасателей потребовалась группе мужчин, отмечавших в воскресенье день ВМФ. Они вышли на катере в Обское море, мотор заглох, и их стало уносить далеко от берега. Инцидент произошел днем 29 июля  в Советском районе Новосибирска.

Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), четверо мужчин решили отметить День Военно-морского флота и вышли на катере в акваторию Обского моря. Однако некоторое время спустя старый изношенный мотор заглох, и катер с четырьмя моряками стало уносить дальше от берега.

-К счастью, у мужчин имелся сигнальный пистолет, из которого «морские волки» произвели несколько выстрелов в небо. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы со спасательной станции «Приморский» заметили ракеты и вышли на катере на помощь терпящим бедствие людям, – рассказали спасатели.

Катер с людьми отбуксировали к берегу. Никто не пострадал. На всю спасательную операцию ушло 20 минут.

Бердские моряки, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отметили свой праздник торжествами в городском парке у памятного камня морякам-бердчанам.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за долгов коммунальщиков не может закупить топливо на зиму котельная ТГК-1 в Бердске Мэр Бердска: В выходные люди не должны любоваться красотами мусорных площадок Потерпели бедствие отмечавшие День ВМФ моряки на Обском море в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ООО ТА "БЕРДСК-ТРЕВЕЛ" ДАРИТ СКИДКУ ЗА ГОЛЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика