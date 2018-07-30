Потерпели бедствие отмечавшие День ВМФ моряки на Обском море в Новосибирске

Помощь спасателей потребовалась группе мужчин, отмечавших в воскресенье день ВМФ. Они вышли на катере в Обское море, мотор заглох, и их стало уносить далеко от берега. Инцидент произошел днем 29 июля в Советском районе Новосибирска.

Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), четверо мужчин решили отметить День Военно-морского флота и вышли на катере в акваторию Обского моря. Однако некоторое время спустя старый изношенный мотор заглох, и катер с четырьмя моряками стало уносить дальше от берега.

-К счастью, у мужчин имелся сигнальный пистолет, из которого «морские волки» произвели несколько выстрелов в небо. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы со спасательной станции «Приморский» заметили ракеты и вышли на катере на помощь терпящим бедствие людям, – рассказали спасатели.

Катер с людьми отбуксировали к берегу. Никто не пострадал. На всю спасательную операцию ушло 20 минут.

Бердские моряки, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отметили свой праздник торжествами в городском парке у памятного камня морякам-бердчанам.