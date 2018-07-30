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Из-за долгов коммунальщиков не может закупить топливо на зиму котельная ТГК-1 в Бердске

Частная котельная отапливает треть города. Прекратить бардак с платежами КБУ призывает ТГК-1.

30.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" Нет комментариев

Из за долгов коммунальщиков не может закупить топливо на зиму котельная ТГК 1 в Бердске

Котельная ТГК-1 ждет денег от муниципальных коммунальщиков

Частная котельная ТГК-1 не успевает подготовиться к надвигающемуся отопительному сезону. Сегодня, 30 июля, директор ТГК-1 Антон Блинов пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что котельная не может приобрести топливо в нужном объеме. Происходит это потому, что комбинат бытовых услуг не оплачивает счета в положенные сроки. И, по словам Антона Вадимовича, такая ситуация повторяется из года в год.

— КБУ всегда задерживает оплату, каждый год повторяется одно и то же. Каждое лето мы что-то придумываем, как-то там пытаемся договариваться. Надоело. Надо прекратить этот бардак. Хочется, чтобы вошло дело в нормальное русло, чтобы КБУ платил ежемесячно, как положено. Чтобы мы работали в нормальном режиме, как нам предписывает законодательство, — высказал пожелания Антон Вадимович.

На 1 июля задолженность комбината перед котельной составляла более 100 млн рублей. Антон Блинов утверждает, что это обстоятельство ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону 2018-19.

— ТГК-1 — это предприятие, в котором работает 200 человек. Мы платим налоги, мы платим зарплаты. И если с нами не рассчитываются, то откуда я возьму топливо для котельной? Плюс ко всему, мы сами должны поставщикам топлива за предыдущий отопительный сезон. И, кроме того, чтобы компенсировать нехватку средств, которые не выплатил КБУ, мы вынуждены брать кредиты, — описал финансовое положение Антон Блинов.

По словам Антона Вадимовича, на сегодняшний день КБУ погасил задолженность по теплу за февраль. А по договору оплата февральского тепла должна была произойти в следующем месяце, до 20 марта. В июне, к примеру, должны были заплатить за май.

— Такими темпами получается, что мы долго будем получать эти деньги. Мы же не можем перекрыть краны и сказать, что нам не заплатили. Но, с другой стороны, мы не можем обратиться в область и сказать «Дайте денег!» Но это может делать КБУ. Поэтому на штабах я постоянно говорю: нам нужно, чтобы с нами рассчитались, — напомнил Антон Вадимович.

Кроме того, Антон Блинов сообщил, что вице-мэр по городскому строительству и хозяйству Владимир Захаров, предложив обсудить вопрос с долгами отдельно, не дал ему пока что никакой конкретной информации.

— У нас есть три главных вопроса: «Сколько рублей?», «Какого числа?» и «Каким образом?» Но ни на один из них мы пока что ответа не получили, — развел руками Антон Блинов.

11 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что долг бердских коммунальщиков перед котельной составлял 178 млн рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.


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