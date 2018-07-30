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Кредит в 70 млн рублей предоставит власти Бердска банк «Левобережный»

Эта организация предложила минимальную сумму контракта, снизив ее в ходе аукциона на 2,5 млн рублей. Мэрия берет кредит на погашение долгов.

30.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Кредит в 70 млн рублей предоставит власти Бердска банк Левобережный

70 000 000 рублей предоставят администрации для уплаты долгов

Новосибирский банк «Левобережный» победил в электронном аукционе на предоставление Бердску кредитной линии в 70 млн рублей. Начальная максимальная сумма контракта (процентов) была установлена в 7,7 млн  рублей. Это стало известно из опубликованных 23 июля официальных итогов проведения аукциона.

Прием заявок на участие в электронном аукционе начался 3 июля. За весь период приема заявок четыре банка изъявили желание побороться за право предоставить администрации Бердска кредитную линию. Это банки «Левобережный»,  Сбербанк, «Альфа-Банк» и «Совкомбанк». Возможность участия этих финансовых организаций в аукционе была рассмотрена 19 июля. По итогу, все банки были допущены ко второму этапу рассмотрения кандидатур. Решение принималось комиссией из трех человек, председателем комиссии выступила директор Центра размещения муниципального заказа города Бердска Ольга Ощепкова. По итогам аукциона право на предоставление кредитной линии получил банк «Левобережный». Он предложил цену контракта 5 245 000.

В период подачи заявок управлением финансов и налоговой политики Бердска были опубликованы разъяснения некоторых аспектов составления документов. В частности, юристы обратили внимание на ошибку в 8.7 и 3.7 пунктах контракта, а также на указанную сумму штрафа в размере 5000 рублей. Ошибки решено было исправить после аукциона с победителем. Штраф устанавливается, исходя из начальной максимальной стоимости контракта, а не из лимита кредитной линии, поэтому 5000 рублей вышли из 7 700 000 рублей, а не из 70 000 000.

Напомним, что кредитная линия предоставляться Бердску для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Осуществлялся аукцион муниципальным казенным учреждением «Центр размещения муниципального заказа Бердска». Процентная ставка за предоставление кредитной линии — 11%. В цену контракта также включены все расходы кредитора, связанные с исполнением контракта, в том числе и налоги. Сумма кредита планируется выплачиваться безналичными средствами. Согласно аукционной документации открытие кредитной линии планируется в уже августе этого года.


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