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Раздробить Россию на несколько частей предложил латвийский депутат

По мнению Александра Кирштейнса, такая мера «необходима для спокойствия» его страны и Европы.

30.07.2018 Фото: pixabay 3 коммент.

Раздробить Россию на несколько частей предложил латвийский депутат

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». Об этом политик написал в своем Twitter.

По мнению латвийского депутата, такая мера «необходима для спокойствия» его страны и Европы.
«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заключил Кирштейнс.

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».
В Латвии неоднократно звучали антироссийские лозунги, тем не менее ряд латвийских политиков отмечают, что нынешнее состояние отношений Риги и Москвы, ухудшившееся по инициативе Латвии, приносит Риге лишь убытки.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Идиот.Череп себе пуст раздробит :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    В ответ российское правительство решило поступить точно наоборот и провести в Латвии референдум по присоединении к России))

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  3. Аноним

    Латвия прикинувшись овечкой, убеждала весь мир, что россия ее скоро проглотит.
    А теперь вдруг разинула волчью пасть.

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