Раздробить Россию на несколько частей предложил латвийский депутат

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». Об этом политик написал в своем Twitter.

По мнению латвийского депутата, такая мера «необходима для спокойствия» его страны и Европы.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заключил Кирштейнс.

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».

В Латвии неоднократно звучали антироссийские лозунги, тем не менее ряд латвийских политиков отмечают, что нынешнее состояние отношений Риги и Москвы, ухудшившееся по инициативе Латвии, приносит Риге лишь убытки.

Источник: РИА Новости