Продолжая тему «проекта Лунная»: Пешеходные переходы с кнопками — кто придумал?

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Под рукой не было фотоаппарата, но журналисты могут съездить, посмотреть.. тем более 1 августа вот вот.. сдавать ЭТО будут.

Пешеходные переходы с кнопками на Лунной… Кто этот бред проектировал? Кто этот бред пописал? Строители где были, когда ЭТО делали, а не остановились, вызвали бригадира, тот старшего по участку, тот ответственного и т.д

Как на кнопку можно нажать? Мало того, что кнопка находится на высоте, не доступной иному старику (про детей молчим), так она находится в метре от тротуара и за забором(на Сказке).