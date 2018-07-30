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Продолжая тему «проекта Лунная»: Пешеходные переходы с кнопками — кто придумал?

Как на кнопку можно нажать? Мало того, что кнопка находится на высоте, не доступной иному старику (про детей молчим), так она находится в метре от тротуара и за забором(на Сказке).

30.07.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Yurik:

Под рукой не было фотоаппарата, но журналисты могут съездить, посмотреть.. тем более 1 августа вот вот.. сдавать ЭТО будут.

Пешеходные переходы с кнопками на Лунной… Кто этот бред проектировал? Кто этот бред пописал? Строители где были, когда ЭТО делали, а не остановились, вызвали бригадира, тот старшего по участку, тот ответственного и т.д

Как на кнопку можно нажать? Мало того, что кнопка находится на высоте, не доступной иному старику (про детей молчим), так она находится в метре от тротуара и за забором(на Сказке).


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(3) Комментариев

  1. Алексей

    Светофоров на лунной много лучше перенести 2 из 3 на перекрестки с боровой и космической.
    И по моему слишком близко перенесли пешеходный переход к перекрестку с боровой. поворачиваешь с боровой на Лунную и сразу на пешеходный переход. раньше было лучше

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  2. Аноним

    Да ладно!!!!
    Вспомним фильм «Чародеи»
    «Что ты сделал для науки!»
    «Этот знак с другими буквами в кладовке лежал.»(с)
    Камнеедовы были всегда!
    И будут. :(

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  3. Аноним

    Юра, с фотоаппаратом надо ходить

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